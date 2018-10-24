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17:43 (мск), источник: Коммерсантъ-FM

Дожди в Москве перейдут в мокрый снег

Какой будет погода в ближайшие дни.

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Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +11° 50% 766 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: Reuters

В Москве выпадет первый снег: по прогнозам синоптиков, это произойдет в четверг вечером. Всего в ближайшие двое суток в столице может выпасть до четверти месячной нормы осадков.

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Кроме того, температура опустится до нуля, а на дорогах образуется гололед, говорит ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец: «В среду и четверг Центральная Россия окажется практически в самом сердце североатлантического циклона, наполненного полчищами дождевых туч, и за двое суток может вылиться порядка 10−15 мм осадков или 20−25% месячной нормы. При этом показания барометра продолжат падать и достигнут барического “дна”. В среду это 724 мм ртутного столба, что на 20 единиц ниже положенного, из-за чего метеозависимые люди будут чувствовать себя чрезвычайно дискомфортно. В ночные часы воздух будет остывать в ближайшие двое суток до +2/+5 градусов, днем температура составит не выше +5/+8».

Циклон постепенно развернется своей тыловой частью, куда устремится холодный воздух, поэтому в четверг вечером ливень в Москве местами может переходить в мокрый снег. В пятницу в ночные и утренние часы наряду со снежными зарядами столбики термометров опустятся до околонулевых значений.
Евгений Тишковец
Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос»

«Поэтому эту снежно-водяную кашу кое-где прихватит заморозками, и на дорогах, тротуарах образуется слабая гололедица. Выпавший снег и ледяная корка быстро растают, в выходные вновь потеплеет. Скажется влияние атмосферного фронта с запада, и оттуда потянутся очередные порции дождевых туч и атлантического воздуха».

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Пора ли автомобилистам переходить на зимнюю резину? Исполнительный директор Национальной ассоциации предприятий техобслуживания Борис Ласкин ездит по Москве на нешипованных шинах и советует каждому автовладельцу ориентироваться на собственный стиль вождения: «Кто как на эту проблему смотрит. Температурные значения могут уже приближаться к нулевым, а то и к минусовым, и тем, кто ездит в регионы, где может быть уже холоднее, чем в Москве, конечно, надо “переобуваться”. Но это зависит от индивидуального стиля и режима эксплуатации. Я предпочитаю по Москве передвигаться по практически чистым дорогам на нешипованной резине, поэтому для меня этой проблемы как таковой вообще нет. А тот, кто “обувается” в шипы, должен на градусник смотреть».

Вечером 23 октября из-за сильного дождя пробки в Москве достигли девяти баллов из десяти возможных. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Пробки». Основные затруднения образовались на восточном и северном участках Садового кольца в обе стороны, а также в центре города.

Сергей Соболев, Евгений Плотников.

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