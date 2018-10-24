Дожди в Москве перейдут в мокрый снег
Какой будет погода в ближайшие дни.
Какой будет погода в ближайшие дни.
В Москве выпадет первый снег: по прогнозам синоптиков, это произойдет в четверг вечером. Всего в ближайшие двое суток в столице может выпасть до четверти месячной нормы осадков.
Кроме того, температура опустится до нуля, а на дорогах образуется гололед, говорит ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец: «В среду и четверг Центральная Россия окажется практически в самом сердце североатлантического циклона, наполненного полчищами дождевых туч, и за двое суток может вылиться порядка 10−15 мм осадков или 20−25% месячной нормы. При этом показания барометра продолжат падать и достигнут барического “дна”. В среду это 724 мм ртутного столба, что на 20 единиц ниже положенного,
Циклон постепенно развернется своей тыловой частью, куда устремится холодный воздух, поэтому в четверг вечером ливень в Москве местами может переходить в мокрый снег. В пятницу в ночные и утренние часы наряду со снежными зарядами столбики термометров опустятся до околонулевых значений.
«Поэтому эту
Пора ли автомобилистам переходить на зимнюю резину? Исполнительный директор Национальной ассоциации предприятий техобслуживания Борис Ласкин ездит по Москве на нешипованных шинах и советует каждому автовладельцу ориентироваться на собственный стиль вождения: «Кто как на эту проблему смотрит. Температурные значения могут уже приближаться к нулевым, а то и к минусовым, и тем, кто ездит в регионы, где может быть уже холоднее, чем в Москве, конечно, надо “переобуваться”. Но это зависит от индивидуального стиля и режима эксплуатации. Я предпочитаю по Москве передвигаться по практически чистым дорогам на нешипованной резине, поэтому для меня этой проблемы как таковой вообще нет. А тот, кто “обувается” в шипы, должен на градусник смотреть».
Вечером 23 октября
Сергей Соболев, Евгений Плотников.