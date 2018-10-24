Тройня редких бенгальских тигров родилась в Крыму
В сафари парке «Тайган» в Крыму у двух бенгальских тигров родилась тройня. Об этом в среду, 24 октября, сообщает
В сафари парке «Тайган» в Крыму у двух бенгальских тигров родилась тройня. Об этом в среду, 24 октября, сообщает
Три детеныша — одна девочка и два мальчика — появились на свет семь дней назад у тигров Шахерезады и Хасана.
«Это королевские тигры, которые раньше были только у императоров», — цитирует представителей зверинца «РИА Новости».
Сообщается, что малыши чувствуют себя хорошо. Теперь парк объявил конкурс имен для тигрят.
22 октября в зоосаде Деда Мороза в Великом Устюге появилась новая обитательница — амурская тигрица по имени Шива. Ее привезли в Великий Устюг в рамках программы по сохранению амурских тигров.
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