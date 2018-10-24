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18:02 (мск), источник: Mail Новости

Где находится российский остров морских львов

Зимой на его берегах устраивают лежбища тысячи сивучей.

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В 43 км от юго-западного побережья Сахалина находится российский остров Монерон. Курильцы называли его Тодомосири, что означает «Остров морских львов».

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Сивучи, крупнейшие представители семейства ушастых тюленей, устраивают лежбища на его берегах. По соседству с ними отдыхают нерпы.

Сивучи — кочующий вид. Зимой их приплывает сюда несколько тысяч, летом тюленей на Монероне намного меньше.

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На острове можно увидеть бакланов, качурок, бекасов. Однажды здесь встречали даже японского журавля и японского зеленого голубя. Подводный мир богат морскими ежами, трепангами, морскими звездами.

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Вода возле острова очень теплая и прозрачная, ее температура в августе может достигать 24 градусов. Подводный мир Монерона поражает уникальными для России ландшафтами.

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В 1920-х, когда остров еще был японским, сюда завезли красных лис и енотовидных собак. При советской власти на Монероне акклиматизировали соболя.

Монерон — первый в России морской природный парк. Здесь действует научно-исследовательская площадка, а в 2008 году открылся туристический комплекс. Условия посещения острова непростые. Именно поэтому в год его посещают не больше тысячи туристов.

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