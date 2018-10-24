Где находится российский остров морских львов
Зимой на его берегах устраивают лежбища тысячи сивучей.
Зимой на его берегах устраивают лежбища тысячи сивучей.
В 43 км от
Сивучи, крупнейшие представители семейства ушастых тюленей, устраивают лежбища на его берегах. По соседству с ними отдыхают нерпы.
Сивучи — кочующий вид. Зимой их приплывает сюда несколько тысяч, летом тюленей на Монероне намного меньше.
На острове можно увидеть бакланов, качурок, бекасов. Однажды здесь встречали даже японского журавля и японского зеленого голубя. Подводный мир богат морскими ежами, трепангами, морскими звездами.
Вода возле острова очень теплая и прозрачная, ее температура в августе может достигать 24 градусов. Подводный мир Монерона поражает уникальными для России ландшафтами.
В 1920-х, когда остров еще был японским, сюда завезли красных лис и енотовидных собак. При советской власти на Монероне акклиматизировали соболя.
Монерон — первый в России морской природный парк. Здесь действует
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