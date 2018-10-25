«Чудо после трагедии»: в руинах сгоревшего музея в Рио найдены кости Лузии
Среди сгоревших обломков Национального музея Бразилии в
Среди сгоревших обломков Национального музея Бразилии в
Как рассказала заместитель директора музея Кристиана Сэрежу, кости уцелели благодаря счастливой случайности. На стеклянный кейс, где хранился экспонат, упал металлический ящик, закрыв его от огня.
В результате череп распался на куски (поскольку расплавился соединяющий их клей), но его вполне можно заново реконструировать из найденных осколков.
«Отличные новости. Это просто чудо после трагедии», — цитирует Сэрежу агентство Рейтер.
«У нас было такое чувство, как будто мы заново обрели члена семьи», — вторит ей археолог Клаудиа Карвалью, которая руководит работами по поиску уцелевших экспонатов.
Ранее на пепелище удалось отыскать еще одну жемчужину коллекции Национального музея — огромный метеорит
Обе эти находки дают ученым надежду на то, что, возможно, в пожаре уцелели еще
200-летний Национальный музей Бразилии, где хранилось более 20 миллионов ценнейших экспонатов, почти полностью выгорел 2 сентября. Точная причина пожара до сих пор не установлена.
Ученые давно предупреждали, что основное здание музея — бывшая императорская резиденция — обветшало и не соответствовало требованиям противопожарной безопасности. Однако власти никак не могли найти денег на необходимый ремонт.
В огне погибли тысячи артефактов, рассказывающих об истории Бразилии и других стран, в том числе и предметы древнеегипетской культуры.
Утерянными считались и останки Лузии, возраст которых превышает 11 тысяч лет. Частично сохранившийся скелет молодой женщины, обнаруженный командой французских и бразильских археологов в 1975 году, стал самым известным и одним из самых ценных экспонатов музея.
По соображениям безопасности череп и часть бедренной кости Лузии хранились на первом этаже, отдельно от остальной антропологической коллекции, которая располагалась на третьем, полностью обрушившемся. Сохранилось ли
В палеонтологическом крыле музея были представлены останки нескольких динозавров и птерозавров — не исключено, что их также удастся найти в сгоревшем здании, хотя бы частично сохранившимися.
«Мы не ставим крест на нашей коллекции, — уверяет Карвалью. — Мы хотим возродить их, даже если на это потребуются десятилетия».