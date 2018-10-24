Девушка по ошибке вызвала полицейских и устроила осаду ресторана в первый рабочий день
Если вам кажется, что ваш рабочий день не задался, то просто прочитайте эту историю.
Если вам кажется, что ваш рабочий день не задался, то просто прочитайте эту историю.
Пользовательница Reddit под ником marifairi рассказала историю, которая произошла с ней в первый рабочий день в ресторане, куда она устроилась администратором. Девушку оставили одну всего на пару минут, но, не отходя от стойки регистрации, она успела вызвать полицию, устроить осаду здания и перепугать всех окружающих.
По словам девушки, все началось с того, что куратор ненадолго отошел, оставив ее одну перед стойкой, к которой прибывали гости. Будущей хостес быстро наскучило наблюдать за посетителями, и она начала перебирать предметы, лежавшие на столе. Помимо карандашей, ручек и планшета, там оказалась большая кнопка.
«Часть моего мозга решила, что кнопка вполне подходит для того, чтобы на нее нажать — ну, я и нажала», — вспоминает девушка.
Услышав шаги приближающегося куратора, девушка спрятала руки в карманы и сделала вид, что ничего не трогала. Мужчина, не заметивший никаких странностей, продолжил проводить для девушки экскурсию по будущему месту ее работы. Но, пока они ходили по ресторану, у спутника девушки сработала рация. Это был звонок от полиции, которая приехала в здание и хотела узнать, нажимал ли
Куратор ответил, что еще не рассказывал девушке об этой функции, а она, ничего не понимая, кивнула в знак согласия. Но, когда хостес подвели к знакомой ей кнопке, она осознала, что натворила.
Менеджер вызвал девушку к себе и рассказал, что случилось. За очень короткий промежуток времени ресторан окружили десятки полицейских, часть из них ворвалась в здание через черный ход, чтобы предотвратить преступление или другую чрезвычайную ситуацию. И у полицейских действительно была причина для подобной тревоги.
Они думали, что нам всем грозит неминуемая гибель, ведь я нажала кнопку 348 раз.
В конце своего рассказа девушка отметила, что её не уволили, но возвращаться на работу после такого провала она не хочет.
В комментариях к посту один из пользователей предложил несостоявшейся хостес попробовать себя в другой, возможно, более подходящей ей области: «Вы можете построить своё будущее в качестве оператора азбуки Морзе».