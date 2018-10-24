Девушка по ошибке вызвала полицейских и устроила осаду ресторана в первый рабочий день

Пользовательница Reddit под ником marifairi рассказала историю, которая произошла с ней в первый рабочий день в ресторане, куда она устроилась администратором. Девушку оставили одну всего на пару минут, но, не отходя от стойки регистрации, она успела вызвать полицию, устроить осаду здания и перепугать всех окружающих.

По словам девушки, все началось с того, что куратор ненадолго отошел, оставив ее одну перед стойкой, к которой прибывали гости. Будущей хостес быстро наскучило наблюдать за посетителями, и она начала перебирать предметы, лежавшие на столе. Помимо карандашей, ручек и планшета, там оказалась большая кнопка.

<iframe src="https://giphy.com/embed/aVe2XnGfo4wFi" width="480" height="353" frameBorder="0" class="giphy-embed" allowFullScreen></iframe><p><a href="https://giphy.com/gifs/work-stuff-george-costanza-aVe2XnGfo4wFi">via GIPHY</a></p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Часть моего мозга решила, что кнопка вполне подходит для того, чтобы на нее нажать — ну, я и нажала», — вспоминает девушка.

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Услышав шаги приближающегося куратора, девушка спрятала руки в карманы и сделала вид, что ничего не трогала. Мужчина, не заметивший никаких странностей, продолжил проводить для девушки экскурсию по будущему месту ее работы. Но, пока они ходили по ресторану, у спутника девушки сработала рация. Это был звонок от полиции, которая приехала в здание и хотела узнать, нажимал ли кто-то на кнопку вызова.

Куратор ответил, что еще не рассказывал девушке об этой функции, а она, ничего не понимая, кивнула в знак согласия. Но, когда хостес подвели к знакомой ей кнопке, она осознала, что натворила.

Менеджер вызвал девушку к себе и рассказал, что случилось. За очень короткий промежуток времени ресторан окружили десятки полицейских, часть из них ворвалась в здание через черный ход, чтобы предотвратить преступление или другую чрезвычайную ситуацию. И у полицейских действительно была причина для подобной тревоги.

Они думали, что нам всем грозит неминуемая гибель, ведь я нажала кнопку 348 раз. Пользовательница Reddit

<iframe src="https://giphy.com/embed/14aUO0Mf7dWDXW" width="480" height="480" frameBorder="0" class="giphy-embed" allowFullScreen></iframe><p><a href="https://giphy.com/gifs/embarrassed-facepalm-panda-14aUO0Mf7dWDXW">via GIPHY</a></p> Во время загрузки произошла ошибка.

В конце своего рассказа девушка отметила, что её не уволили, но возвращаться на работу после такого провала она не хочет.