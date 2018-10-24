«Худшее в мире интервью» вегана-инфлюенсера насмешило читателей
Веган Крис Лавиш рассказал журналистам о своей жизни, но пользователи сети опозорили мужчину и окрестили интервью «худшим чтивом всех времен».
Веган Крис Лавиш рассказал журналистам о своей жизни, но пользователи сети опозорили мужчину и окрестили интервью «худшим чтивом всех времен».
Текст вышел 15 октября, однако на него обратили внимание лишь спустя неделю.
Корреспонденты The Cut представили мужчину инфлюенсером — лидером мнений. В разговоре с сотрудниками издания 26-летний Лавиш заявил, что не смотрит телевизор, не читает книги и не играет в компьютерные игры. Все, чем он занимается — пишет письма и путешествует.
Лавиш также рассказал, что является веганом и стрейтэйджером, поэтому не ест пищу животного происхождения, не пьет алкоголь, не курит и не употребляет наркотики. Расслабляется он с помощью набивания татуировок. «Я рассказываю моему
Читатели, которые увидели опубликованное интервью, пришли от него в бешенство. Пользователь Twitter @brivu написал, что история Лавиша — худшая вещь, которую он
Пост получил более 25 тысяч одобрений от других пользователей. В комментариях посмеялись над образом жизни юноши и разобрали его ответы на цитаты. «Это интервью заставило меня превратиться в сварливого старика и кричать “найди работу и сделай нормальную прическу!”», — заявил один из юзеров.
«Инфлюенсер — одно это слово вызывает во мне чистую ярость», — поделился впечатлениями другой комментатор.
Ранее в сети распекли британского таксиста, который попытался наказать нарушителей на дороге. Мужчина сфотографировал их на телефон, однако по правилам ПДД не мог сделать это, сидя за рулем автомобиля.