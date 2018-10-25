Шпионы в реальной жизни. Интервью с шестью британскими агентами

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Шесть агентов трех британских секретных служб — MИ-5 (Служба безопасности), МИ-6 (Служба внешней разведки) и GCHQ (Центр правительственной связи) — рассказали Би-би-си о своей работе и прокомментировали некоторые стереотипы и суждения о спецслужбах.

Имена всех шестерых, само собой, изменены.

1. Работа в MИ-6 похожа на приключения Джеймса Бонда.

Нет. То есть вообще нет. Даже близко не так.

«Но мы часто сталкиваемся с таким стереотипом», — говорит Кейт, которая уже 10 лет занимается в МИ-6 подбором и подготовкой кадров.

«Честно говоря, нам нравится сравнение с Джеймсом Бондом, чья жизнь полна гламура, — признается она. — Но, к сожалению, не все мы водим Астон Мартин. Нас чаще можно встретить в автобусе или в метро».

Правда ли, что жизнь английского шпиона похожа на приключения агента 007? | Источник: BBC News Русская служба

Джон, который проработал в МИ-6 15 лет, включая работу за рубежом, добавляет:

Все эти стереотипы — что у нас под мышкой пистолет, а в руках бокал мартини — неправда, — говорит он. — Но кое в чем фильмы о Бонде не врут: у нас есть свои Q (персонаж фильмов об агенте 007, глава исследовательского и технологического департамента). Q существуют в реальной жизни!

«У нас действительно есть блестящие инженеры, которые снабжают нас всеми необходимыми гаджетами. Только наши парни круче, чем у Бонда», — заверяет нас Джон.

2. Работу шпиона получить невероятно трудно.

Да и… нет.

Джо, чей стаж в MИ-5 составляет 15 лет, и которая тоже занимается набором кадров, говорит, что проверка кандидатов обычно занимает от шести до девяти месяцев:

Процесс долгий и скучный, но у нас есть команда специалистов по проверке, которые существенно облегчают нам жизнь.

Амиша поступила на работу аналитиком в MИ-5 два года назад.

«В этом процессе даже есть какой-то терапевтический эффект», — говорит она о собеседовании с кандидатами, которое длится от трех до восьми часов и проходит один на один со специалистом по проверке.

3. Вас возьмут, только если вы из высших слоев общества и закончили Оксфорд или Кембридж.

Не совсем так.

Кое-кто из шестерых героев этой статьи действительно закончили Оксфорд или Кембридж. Так как имена их вымышленные, неизвестно, есть ли у кого-нибудь из них аристократическое происхождение.

Но, как заверяет Диа, эта работа не только для таких. «Это одно из распространенных заблуждений», — говорит она.

«Я не училась ни в Оксфорде, ни в Кембридже. У нас есть люди, которые закончили простые школы, у некоторых вообще нет высшего образования, но это не значит, что они не могут ничего привнести в нашу работу», — утверждает Диа.

Джон с ней согласен.

«15 лет назад все считали, что сотрудник секретной службы — это белый мужчина, представитель высших слоев общества, закончивший престижное учебное заведение. Но даже тогда эти стереотипы не соответствовали действительности, а сейчас все продолжает меняться к лучшему», — говорит он.

«Ко мне все это вообще не подходит: я учился в обычной государственной школе», — добавляет Джон.

Штаб-квартира Центра правительственной связи (GCHQ) | Источник: Русская служба Би-би-си

Все три секретных службы стремятся набирать сотрудников из разных социальных и этнических групп, особенно после опубликованного в этом году парламентского доклада, в котором их кадровая политика подверглась критике.

По словам Джо, здесь достигнут прогресс, но предстоит еще многое сделать.

4. Если вы хоть раз пробовали наркотики, путь в секретную службу вам заказан.

Это не обязательно так.

«Каждый раз решение принимается индивидуально», — говорит Джо.

Если вы, скажем, что-то курили в 16 лет, это не означает автоматически, что вас не возьмут на работу в спецслужбы. Но кандидат, само собой, принимать наркотики не должен.

Все шестеро собеседников корреспондента Би-би-си при приеме на работу сдавали анализы на наркотики. Часто для анализа берутся волосы кандидата.

Лилли — инженер-исследователь из GCHQ с семилетним стажем — рассказывает, что иногда такой тест приводит к неожиданным ситуациям.

«Как-то после этой процедуры я отправилась в парикмахерскую. Мой мастер любит поболтать, а тут он вдруг издает вопль ужаса. И я ему такая: «А! Проплешина выстриженная? Не волнуйся — это не твоя работа!».

5. Никому нельзя говорить, где вы работаете.

Можно. Но вы должны хорошенько подумать, кому вы это рассказываете.

«Общая рекомендация для сотрудников MИ-5: вы можете рассказать семье и близкому другу», — рассказывает Джо.

Джо вспоминает, как прямо перед собеседованием решила рассказать своей семье о том, что собирается поступить на работу в MИ-6.

«Мой отец тут же сходил к себе в кабинет, вернулся с полным собранием сочинений Джона Ле Карре и сказал: прочитай это перед собеседованием», — рассказывает Джо.

«Прямо скажем, совет был так себе… Мужу я рассказала о своей работе, когда нашим отношениям было уже полгода. Разговор получился интересным. Но мы до сих пор вместе», — говорит она.

Большинство сотрудников предпочитают говорить, что они на госслужбе или просто уходят от прямого ответа.

Бондиана привела к появлению массы неоправданных стереотипов о работе секретных служб | Источник: Русская служба Би-би-си

По словам Джо, некоторые кандидаты на работу в MИ-5 приходят на собеседование с довольно странными представлениями о будущей службе:

Иногда меня спрашивали: а можно ходить на работу в своей одежде, или нужно маскироваться? И мой любимый вопрос, который задал один из кандидатов: должен ли я бросить свою девушку, чтобы работать у вас? Потому что, если нужно — я брошу!

6. Шпионы не называют себя шпионами.

На самом деле называют. Но не часто.

«Так как мы не особо распространяемся о своей работе, это не частое слово в нашем лексиконе. Это было бы странно», — говорит Джо.

А Джон, напротив, говорит, что ему нравится слово «шпион»:

Я считаю себя шпионом. Это наша работа. Шпионаж — то, чем мы занимаемся. Мы делаем это в благих целях, так что я не вижу никаких проблем в том, чтобы считать себя шпионом. Я делился этим примерно с пятью людьми, так что вы — шестые.

Кейт, которая работает с Джоном, соглашается: «Я считаю, что мы заслуживаем это название. Мы работаем с секретами, так что название подходящее».

7. Это работа очень серьезная, здесь нет места веселью.

Это зависит от того, что вы считаете весельем.

Джон рассказал, что ежегодно MИ-6 устраивает какое-нибудь веселое представление для сотрудников.

«Есть несколько вещей, которые вызывают у нас дух соперничества. Мы, например, устраиваем кулинарные поединки», — говорит Джон.

Диа, которая проработала в GCHQ 10 лет, соглашается: «У нас тоже проходят кулинарные конкурсы между сотрудниками, и это весело».

8. На работе вы отрезаны от мира.

Да и нет.

Посетители MИ-5 должны оставлять телефоны на входе, это правда. Но это не значит, что сотрудники полностью изолированы от мира. Особенно если у них есть дети.

«Есть специальные технологии, которые позволяют школам при необходимости связаться с нами», — говорит Лилли, у которой есть ребенок.

Джо, тоже мама, добавляет:

Не бывает ситуаций, когда учителя наших детей не могут с нами связаться. Не думаю, что смогла бы работать в месте, которое ограничивало бы мой контакт с ребенком. Что касается ограничений на использование мобильных телефонов — иногда полезно отдохнуть от них.

9. Шпионы не любят шпионские фильмы.

В случае с нашими собеседниками это неправда.

Все они посмотрели сериал Би-би-си «Телохранитель».

«Мне очень понравилось — говорит Кейт. — Отличный фильм. Речь идет об организации, о которой мало что известно. Естественно, это захватывает. А что касается неточностей, которых, конечно, хватает, — я не могу об этом распространяться».

Амише понравился шпионский сериал Би-би-си "Убивая Еву" | Источник: Русская служба Би-би-си

Еще один популярный сериал Би-би-си — «Убивая Еву». Речь в нем идет о шпионах, работающих в MИ-5 и MИ-6.

«Я получила большое удовольствие. Игра актеров потрясающая! — говорит Амиша. — Но временами мне хотелось крикнуть “Да это же неправда!” и разбить телевизор».