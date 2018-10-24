Названы самые высокооплачиваемые телеактеры

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Первые четыре места заняли исполнители главных ролей в сериале «Теория большого взрыва». Лидерство удалось сохранить Джиму Парсонсу, исполняющему роль Шелдона Купера. Всего за год он заработал 26,5 миллиона долларов. Ему удается удерживать первую строчку уже на протяжении четырех лет.

За ним расположились его коллеги по сериалу Джонни Галэки, Саймон Хелберг и Кунал Нийяр. Доходы первого за год оцениваются в 25 миллионов долларов, двое других заработали по 23,5 миллиона.

Первую петярку замыкает Марк Хэрмон, исполнитель главной роли в сериале «Морская полиция: Спецотдел». Его доходы за год издание оценило в 19 милллионов.