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22:49 (мск), источник: РИА Новости

Названы самые высокооплачиваемые телеактеры

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Журнал Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых телеактеров в мире.

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Источник: Reuters

Первые четыре места заняли исполнители главных ролей в сериале «Теория большого взрыва». Лидерство удалось сохранить Джиму Парсонсу, исполняющему роль Шелдона Купера. Всего за год он заработал 26,5 миллиона долларов. Ему удается удерживать первую строчку уже на протяжении четырех лет.

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За ним расположились его коллеги по сериалу Джонни Галэки, Саймон Хелберг и Кунал Нийяр. Доходы первого за год оцениваются в 25 миллионов долларов, двое других заработали по 23,5 миллиона.

Первую петярку замыкает Марк Хэрмон, исполнитель главной роли в сериале «Морская полиция: Спецотдел». Его доходы за год издание оценило в 19 милллионов.

В топ-10 рейтинга также вошли Эд О’Нил, Эрик Стоунстрит, Джесси Тайлер Фергюсон и Тай Барелл из «Американской семейки». Замыкает десятку лидеров Эндрю Линкольн из «Ходячих мертвецов». Он появился в списке впервые и заменил в нем Кевина Спейси, игравшего роль Френка Андервуда в сериале «Карточный домик». Создатели телешоу разорвали с ним контракт после обвинений в адрес актера в сексуальных домогательствах.

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