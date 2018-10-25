Саратовский депутат проверяет возможность жить на 3,5 тысячи рублей в месяц

Источник: КПРФ Саратовской области

Ранее на YouTube появилось видео спора министра Соколовой и депутата Бондаренко в здании регионального парламента о сумме, необходимой для жизни в течение месяца. Чиновница выразила мнение, что 3,7 тысячи рублей вполне достаточно «для минимальных физиологических потребностей», и отметила, что «макарошки стоят всегда одинаково». Соколову после этого отправили в отставку, а ее заместитель Наталия Кривицкая стала и.о. главы областного минтруда. Бондаренко заявлял РИА Новости, что несмотря на отставку Соколовой, он не отказался от эксперимента прожить на 3,5 тысячи рублей в месяц.

«Я приступил к “министерской диете”, и хочу сказать, что это непросто! 875 рублей на целую неделю… На рынке закупил овощи, курицу, яйца и, конечно же, макарошки. Естественно, обыденные радости жизни, как и предполагалось, в эту картину не вошли, но больше всего переживаний складывается вокруг количества продуктов», — написал Бондаренко в среду в своем аккаунте в Instagram.

«Видимо, неделя будет не самая сытая», — добавил депутат.

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