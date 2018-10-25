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01:51 (мск), источник: РИА Новости

Саратовский депутат проверяет возможность жить на 3,5 тысячи рублей в месяц

САРАТОВ, 24 окт — РИА Новости. Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко, после спора с которым в отставку ушла министр труда, занятости и миграции области Наталья Соколова, в среду приступил к эксперименту, в рамках которого намерен прожить на 3,5 тысячи рублей в месяц, сообщил сам парламентарий.

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Источник: КПРФ Саратовской области

Ранее на YouTube появилось видео спора министра Соколовой и депутата Бондаренко в здании регионального парламента о сумме, необходимой для жизни в течение месяца. Чиновница выразила мнение, что 3,7 тысячи рублей вполне достаточно «для минимальных физиологических потребностей», и отметила, что «макарошки стоят всегда одинаково». Соколову после этого отправили в отставку, а ее заместитель Наталия Кривицкая стала и.о. главы областного минтруда. Бондаренко заявлял РИА Новости, что несмотря на отставку Соколовой, он не отказался от эксперимента прожить на 3,5 тысячи рублей в месяц.

«Я приступил к “министерской диете”, и хочу сказать, что это непросто! 875 рублей на целую неделю… На рынке закупил овощи, курицу, яйца и, конечно же, макарошки. Естественно, обыденные радости жизни, как и предполагалось, в эту картину не вошли, но больше всего переживаний складывается вокруг количества продуктов», — написал Бондаренко в среду в своем аккаунте в Instagram.

«Видимо, неделя будет не самая сытая», — добавил депутат.

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Ранее сообщалось, что депутаты Саратовской областной думы на заседании в среду утвердили законопроект об увеличении в регионе в 2019 году прожиточного минимума для пенсионеров на 288 рублей — до 8,278 тысячи рублей, как и предлагала экс-министр Соколова. Законопроект набрал 31 голос за и пять против. При этом законопроект вызвал бурное обсуждение со стороны депутатов всех четырех фракций, представленных в областном парламенте.

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