Саратовский депутат проверяет возможность жить на 3,5 тысячи рублей в месяц

Ранее на YouTube появилось видео спора министра Соколовой и депутата Бондаренко в здании регионального парламента о сумме, необходимой для жизни в течение месяца. Чиновница выразила мнение, что 3,7 тысячи рублей вполне достаточно «для минимальных физиологических потребностей», и отметила, что «макарошки стоят всегда одинаково». Соколову после этого отправили в отставку, а ее заместитель Наталия Кривицкая стала и.о. главы областного минтруда. Бондаренко заявлял РИА Новости, что несмотря на отставку Соколовой, он не отказался от эксперимента прожить на 3,5 тысячи рублей в месяц.
«Я приступил к “министерской диете”, и хочу сказать, что это непросто! 875 рублей на целую неделю… На рынке закупил овощи, курицу, яйца и, конечно же, макарошки. Естественно, обыденные радости жизни, как и предполагалось, в эту картину не вошли, но больше всего переживаний складывается вокруг количества продуктов», — написал Бондаренко в среду в своем аккаунте в Instagram.
«Видимо, неделя будет не самая сытая», — добавил депутат.
Ранее сообщалось, что депутаты Саратовской областной думы на заседании в среду утвердили законопроект об увеличении в регионе в 2019 году прожиточного минимума для пенсионеров на 288 рублей — до 8,278 тысячи рублей, как и предлагала экс-министр Соколова. Законопроект набрал 31 голос за и пять против. При этом законопроект вызвал бурное обсуждение со стороны депутатов всех четырех фракций, представленных в областном парламенте.