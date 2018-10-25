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07:41 (мск), источник: РИА Новости

Пилоты рассказали, о чем они никогда не говорят пассажирам

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Пилоты признаются, что они не говорят авиапассажирам всей правды о последствиях турбулентности, террористической угрозе и качестве уборки на борту, сообщает Daily Mail.

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Источник: РИА Новости

К примеру, летчики признаются, что им нелегко заметить аэропорт. «Иногда крайне трудно найти этот треклятый аэропорт — внизу слишком много огней!», — откровенничает пилот одной из авиакомпаний.

Летчик Рон Вагнер говорит, что никогда не станет объяснять пассажирам, насколько опасна турбулентность. Он, как и его коллеги, просто настоятельно рекомендует пассажирам во время всего полета находиться в кресле пристегнутыми. «Если вы, конечно, не хотите оказаться прижатым к потолку, так как турбулентность может начаться в любой момент», — добавляет он.

Верикс Лин, пилот Air China добавил, что он никогда не расскажет пассажирам, если террорист начнет ему угрожать, утверждая, что на борту есть бомба.

Вы бы точно не хотели, чтобы одна группа пассажиров впадала в панику, в то время как другая считала бы себя крайне умной и попыталась бы обезвредить взрывное устройство самостоятельно. И, возможно нашлась бы пара пассажиров, которые боялись бы так сильно, что попытались бы открыть аварийные выходы во время полета.
Верикс Лин
пилот Air China
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Молодой пилот Энди Керр не рассказывает о возрасте лайнера, на котором людям предстоит лететь. «Я не упоминаю, что самолет, в котором мы находимся, был построен в 1968 году».

Рэндалл Каммингс скрывает от пассажиров, как мало времени уделяется уборке в перерывах между полетами: «Иногда времени так мало, что уборщики просто собирают мусор, забирают наушники с пледами и уходят. Складные столики и прочие поверхности не дезинфицируются. Туалет тоже не всегда чистится надлежащим образом».

Его коллега, пилот Стюарт Ландау скромно замечает, что он вообще избегает неловких разговоров с пассажирами. «Если бы я ошибся или сделал что-то глупое, то пассажиры бы об этом не узнали. Есть вещи, которые лучше оставить невысказанными».

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