В США на видео попала массовая миграция скатов
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Американец заснял на видео массовую миграцию скатов у американского острова Марко (Флорида).
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Американец заснял на видео массовую миграцию скатов у американского острова Марко (Флорида).
На кадрах видно, как тысячи скатов плывут близко к поверхности воды. Среди них встречаются и довольно крупные экземпляры, размах «крыльев» которых превышает два метра.
Как рассказывают очевидцы подобных явлений, сверху скаты похожи на огромные осенние листья, подгоняемые ветром.