До января в России установится пасмурная и сырая погода
Ноябрь и декабрь — самые пасмурные дни года. Солнце в центральных областях России выглядывает очень редко. В прошлом году, например, показывалось всего лишь на несколько часов.
Ноябрь и декабрь — самые пасмурные дни года. Солнце в центральных областях России выглядывает очень редко. В прошлом году, например, показывалось всего лишь на несколько часов.
Как отметил заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев, приближающиеся ноябрь и декабрь, скорее всего, не станут исключением. «Придется запастись терпением до января, — уточнил Голубев. — Самый короткий день в году — 22 декабря, когда продолжительность светового дня составляет около 6,5 часа. А сейчас ежедневно день уменьшается примерно на 5 минут. В конце декабря световой день начнет увеличиваться. И в январе уже проглянет солнышко. В конце января световой день прибавится на час».
Сегодня, в четверг, наиболее неблагоприятные погодные условия ожидаются в Воронежской области, где пройдут сильные дожди. В Крыму грозы будут сопровождаться сильнейшим ветром до 25 м/с. В Пермском крае — дождь со снегом. В центральных районах Красноярского края сильные осадки в виде дождя и мокрого снега и гололедица. Налипание мокрого снега. На юге Красноярского края ляжет временный снежный покров.
В четверг и пятницу на севере Приволжского округа ветрено, в ночь на пятницу сильные дожди и мокрый снег. На юге Приволжского округа с четверга по субботу дожди.
Сильный дождь ожидается в четверг в Ставропольском крае.
В центральных областях погода неустойчивая, с осадками. Ночью от минус 3 до плюс 3 градусов, днем в основном плюс 2−7 градусов.
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На юге Приволжского округа — в Самарской, Саратовской областях — более теплая погода: днем до плюс 12 градусов. На юге, где продолжатся интенсивные осадки, в четверг похолодает: ночью до плюс 3−8 градусов, днем до 11−16 градусов. Но к концу недели в предгорьях Северного Кавказа — на Черноморском побережье — потеплеет до плюс 22 градусов.
На севере Урала до выходных по ночам минус 1−6, днем минус 4-плюс 1. Снег. На юге Уральского округа пока днем еще положительные температуры: в четверг и пятницу до плюс 11, затем воздух начнет остывать. И пойдет снег.
Зимой пахнет в Сибири, за исключение пока
На Дальнем Востоке наиболее теплая погода ожидается в Приморском крае: ночью ноль — плюс 5, днем до плюс 16 градусов. На Курилах, Чукотке, в Магаданской области совсем уже зима: ночью минус 12−17 градусов, днем минус 3−8, метель.