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05:53 (мск), источник: Российская газета

До января в России установится пасмурная и сырая погода

Ноябрь и декабрь — самые пасмурные дни года. Солнце в центральных областях России выглядывает очень редко. В прошлом году, например, показывалось всего лишь на несколько часов.

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Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +9° 49% 767 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: Агентство «Москва»

Как отметил заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев, приближающиеся ноябрь и декабрь, скорее всего, не станут исключением. «Придется запастись терпением до января, — уточнил Голубев. — Самый короткий день в году — 22 декабря, когда продолжительность светового дня составляет около 6,5 часа. А сейчас ежедневно день уменьшается примерно на 5 минут. В конце декабря световой день начнет увеличиваться. И в январе уже проглянет солнышко. В конце января световой день прибавится на час».

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Сегодня, в четверг, наиболее неблагоприятные погодные условия ожидаются в Воронежской области, где пройдут сильные дожди. В Крыму грозы будут сопровождаться сильнейшим ветром до 25 м/с. В Пермском крае — дождь со снегом. В центральных районах Красноярского края сильные осадки в виде дождя и мокрого снега и гололедица. Налипание мокрого снега. На юге Красноярского края ляжет временный снежный покров.

В четверг и пятницу на севере Приволжского округа ветрено, в ночь на пятницу сильные дожди и мокрый снег. На юге Приволжского округа с четверга по субботу дожди.
Сильный дождь ожидается в четверг в Ставропольском крае. 26—27 октября — в Кабардино-Балкарии, Адыгее, Северной Осетии, Ингушетии, Чечне, в Краснодарском крае и на Черноморском побережье сильные дожди с грозами и градом. В субботу мокрый снег обрушится на Хабаровский край. На Сахалине и в Приморье в выходные сильный ветер.

В центральных областях погода неустойчивая, с осадками. Ночью от минус 3 до плюс 3 градусов, днем в основном плюс 2−7 градусов.

На северо-западе — в Ленинградской, Новгородской, Псковской областях — тоже дождливо и местами с мокрым снегом. Ночью преобладающая температура минус 4-плюс 1, днем плюс 1−6 градусов.

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На юге Приволжского округа — в Самарской, Саратовской областях — более теплая погода: днем до плюс 12 градусов. На юге, где продолжатся интенсивные осадки, в четверг похолодает: ночью до плюс 3−8 градусов, днем до 11−16 градусов. Но к концу недели в предгорьях Северного Кавказа — на Черноморском побережье — потеплеет до плюс 22 градусов.

На севере Урала до выходных по ночам минус 1−6, днем минус 4-плюс 1. Снег. На юге Уральского округа пока днем еще положительные температуры: в четверг и пятницу до плюс 11, затем воздух начнет остывать. И пойдет снег.

Зимой пахнет в Сибири, за исключение пока юго-запада (Новосибирской, Томской и Кемеровской областях, Алтайском крае и Республике Алтай), где днем еще до плюс 12 градусов. А вот в Забайкалье ночью минус 5−10 градусов, днем 1−6 тепла.

На Дальнем Востоке наиболее теплая погода ожидается в Приморском крае: ночью ноль — плюс 5, днем до плюс 16 градусов. На Курилах, Чукотке, в Магаданской области совсем уже зима: ночью минус 12−17 градусов, днем минус 3−8, метель.

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