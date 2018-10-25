Елена Батурина возглавила список богатейших женщин России по версии Forbes

Источник: РИА "Новости"

Генеральный директор интернет-магазина одежды Wildberries Татьяна Бакальчук оказалась на второй строчке ($600 млн). Годом ранее эту позицию занимала Елена Рыболовлева, бывшая жена миллиардера, владельца и президента футбольного клуба «Монако» Дмитрия Рыболовлева. Она заняла третью строчку в рейтинге этого года, издание оценило ее состояние также в $600 млн.

Основной владелец авиакомпаний «Сибирь» и «Глобус» (входят в группу компаний S7) Наталия Филева расположилась на четвертой строчке, ее капитал — $600 млн. Пятерку лидеров замыкает член совета директоров «Прогресс Капитала» и бывший акционер завода «Лебедянский» Ольга Белявцева. Ее состояние издание оценивает в $500 млн.

Новость Названы самые богатые жены российских чиновников и депутатов

В десятку лидеров также вошла совладелица «Группы Черкизово» Лидия Михайлова ($500 млн), совладелица девелоперской компании TPS Real Estate Лилия Ротенберг ($500 млн), член правления и директор юридического департамента «Новатэка» Татьяна Кузнецова ($450 млн), владелица пакета акций «Фосагро» Евгения Гурьева ($360 млн), совладелица крупнейшего агропромышленного холдинга «Содружество» Наталья Луценко ($350 млн).

Ранее журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг 200 богатейших бизнесменов России. Рейтинг возглавил председатель совета директоров Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин с состоянием в $19,1 млрд. Второе место в рейтинге занял владелец «Северстали» Алексей Мордашов с состоянием в $18,7 млрд. На третьем месте находится прошлогодний лидер рейтинга — глава «Новатэка» Леонид Михельсон с состоянием, оцененным в $18 млрд. Михельсон до этого возглавлял рейтинг два года подряд — в 2017 и 2016 году.

Forbes — финансово-экономический журнал, является одним из наиболее авторитетных экономических печатных изданий в мире. В течение года Forbes публикует 13 крупнейших бизнес-рейтингов.