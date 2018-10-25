Собака в Оклахома-Сити притворялась бездомной, чтобы ее кормили гамбургерами

Жительница Оклахома-Сити Бетси Рейс рассказала, что ее собака по кличке Принцесса каждую ночь убегает из дома и сидит возле входа в Макдональдс, притворяясь бездомной. Девушка даже опубликовала фотографию своего хитрого питомца:

«Если вы увидите мою собаку, перестаньте подкармливать ее толстую задницу, потому что она не знает, как себя вести и постоянно убегает по ночам из дома в Макдональдс. Она не бездомная».

Рейс назвала собаку вымогательницей, которая играет на чувствах людей и заставляет их кормить ее бургерами.