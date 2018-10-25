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10:35 (мск), источник: Lenta.Ru

Опасавшаяся межрасового секса депутат ополчилась на сайты знакомств

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева предложила заблокировать приложения и сайты знакомств, а также выступила против интернета в целом. Об этом она сообщила агентству «Москва».

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Источник: Reuters

По мнению Плетневой, блокировка таких ресурсов будет способствовать развитию «правильных» отношений между мужчиной и женщиной и поможет пресечь такие негативные явления, как встреча с аферистом и секс на одну ночь.

«Я была бы полностью согласна [ограничить доступ к площадкам для интернет-знакомств], и чтобы вообще интернет ограничить, ведь все, что негоже, оттуда черпают наши и дети, и молодежь, и старики уже там сидят. Сплетни там всякие, вранье. Люди думают, что это место, где можно любого человека опорочить и ни за что не отвечать», — сказала она.

Депутат вспомнила былые времена, когда молодые люди знакомились и в транспорте, и на улице, и на танцах, потом ходили свататься и женились.

«А тут чего? Нажали на кнопочку, совпало — давай, да?», — посетовала депутат. Она подчеркнула, что возглавляет комитет по «нормальной семье».

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Ранее депутат Тамара Плетнева советовала россиянкам не связываться с иностранцами, приехавшими на чемпионат мира по футболу. Во время скандала с обвинениями депутата Леонида Слуцкого в домогательствах к журналисткам Плетнева встала на его сторону и рекомендовала девушкам «одеваться поприличнее и не ходить с голыми пупками».

В начале 2018-го сенатор Елена Мизулина назвала «вредительством» идею уравнять в правах супругов и сожителей. Она сообщила, что такая инициатива нанесет вред стране и ослабит институт брака и семьи, и настоящие патриоты должны выступить против него. Тогда же первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева говорила, что незарегистрированные отношение не вписываются в рамки традиционных ценностей.

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