В Башкирии попал на видео медвежонок, ворующий мед у пчел
УФА, 25 окт — РИА Новости. Сотрудники национального парка «Башкирия» установили на дереве видеокамеру, которая засняла медвежонка, лакомящегося диким медом на трехметровой высоте дерева.
УФА, 25 окт — РИА Новости. Сотрудники национального парка «Башкирия» установили на дереве видеокамеру, которая засняла медвежонка, лакомящегося диким медом на трехметровой высоте дерева.
Видеозапись опубликована на странице национального парка «Башкирия» в социальной сети «ВКонтакте».
«Не пора ли подкрепиться», — подумал мишка и своровал мёд у диких пчел. На первых секундах видно, как молодой медведь, уткнувшись в дупло, лакомится мёдом диких пчел.
Но, видимо, лакомства оказалось не так много. Решил подняться выше, но и там ещё одного дупла не оказалось. Отметим, что приятное для медведя и грустное для пчел событие произошло в лесу национального парка «Башкирия». Косолапый, преследуя сладкую цель, взобрался на высоту более 3 метров, — написали сотрудники парка под видеозаписью.
Национальный парк «Башкирия» площадью более 80 тысяч гектаров образован в 1986 году. Территория парка включает природные комплексы и объекты горных лесов Южного Урала. В парке обитают медведи, волки, лисы, кабаны, зайцы, лоси, куница и другие животные. Здесь встречаются несколько видов животных из списка Международного союза охраны природы — это речная выдра, садовая соня, прудовая ночница, европейская норка.