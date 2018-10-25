В Башкирии попал на видео медвежонок, ворующий мед у пчел

Видеозапись опубликована на странице национального парка «Башкирия» в социальной сети «ВКонтакте».

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=86317207&id=456239102&hash=cdf9fe7d5638c2ca&hd=1?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Не пора ли подкрепиться», — подумал мишка и своровал мёд у диких пчел. На первых секундах видно, как молодой медведь, уткнувшись в дупло, лакомится мёдом диких пчел.

Но, видимо, лакомства оказалось не так много. Решил подняться выше, но и там ещё одного дупла не оказалось. Отметим, что приятное для медведя и грустное для пчел событие произошло в лесу национального парка «Башкирия». Косолапый, преследуя сладкую цель, взобрался на высоту более 3 метров, — написали сотрудники парка под видеозаписью.