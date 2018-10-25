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12:24 (мск), источник: Известия

Меган Маркл появилась на публике в платье с биркой

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл прибыли с официальным визитом в королевство Тонга. Во время шествия по дорожке в аэропорту Фуаммоту в Нукуалофа (столице страны) папарацци заметили, что с платья герцогини Сассекской не снят ценник.

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Источник: AP 2018

Снимок, на котором бирка свисает с подола ярко-красного платья, в четверг, 25 октября опубликовал британский таблоид Daily Mail. Журналисты издания утверждают, что наряд обошелся герцогине в £345 (около $444).

Снимок с ценником на платье оказался единственным в череде кадров. Это вызвало обсуждение в соцсетях: некоторые пользователи предполагают, что кто-то сообщил Маркл о конфузе и бирку убрали, другие считают, что ценник появился на снимке в результате обработки в фотошопе.

Источник: AP 2018

15 октября принц Гарри пришел на свадьбу к принцессе Евгении и управляющему лондонским ночным клубом Джеку Бруксбэнку в дырявых ботинках. Судя по всему, это была та же обувь, в которой 34-летний герцог Сассекский был замечен в августе на бракосочетании друга детства Чарльза ван Страунбензи.

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