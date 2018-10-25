Меган Маркл появилась на публике в платье с биркой

Источник: AP 2018

Снимок, на котором бирка свисает с подола ярко-красного платья, в четверг, 25 октября опубликовал британский таблоид Daily Mail. Журналисты издания утверждают, что наряд обошелся герцогине в £345 (около $444).

Снимок с ценником на платье оказался единственным в череде кадров. Это вызвало обсуждение в соцсетях: некоторые пользователи предполагают, что кто-то сообщил Маркл о конфузе и бирку убрали, другие считают, что ценник появился на снимке в результате обработки в фотошопе.

Источник: AP 2018