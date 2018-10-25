Дмитрий Киселев призвал академиков разработать «внутренние запреты» для граждан

«В своей недавней программе я прямо поставил задачу сузить свободу слова в России,» — напомнил он, пояснив, что поводом к такому заявлению стала новость о съемках комедии о блокадном Ленинграде.

Вместе с тем Дмитрий Киселев подчеркнул, что свобода слова должна быть ограничена «не административным методом, а в результате общественной, научной дискуссии». «Нам предстоит создать новую светскую этику, которая будет принята обществом, — сказал он.— Нет эффективного общества без внутренних запретов. И эта задача очень актуальная для Российской академии образования». Господин Киселев попросил Юрия Зинченко — кандидата в президенты РАО — уделить этому вопросу особое внимание.