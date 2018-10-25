Параллельные линии на спутнике Сатурна озадачили ученых

Источник: NASA

Анализируя данные космического аппарата Cassini, который изучал Сатурн и его спутники с 2004 по 2017 годы, астрономы нашли на Дионе необычные формы рельефа. Большая часть этих тонких и длинных линий расположена в экваториальной области спутника. Они могут тянуться на сотни километров, при этом оставаясь параллельными друг другу. При этом линии игнорируют другие особенности поверхности, что говорит о том, что их возраст не очень велик.

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Относительно похожие структуры известны на другом спутнике Сатурна — Энцеладе, Луне, а также на спутниках Юпитера Ганимеде и Каллисто. Линии на Энцеладе, которые астрономы называют тигровыми полосами, по-видимому, представляют собой разломы в его ледяной коре. Однако они намного более изогнутые, чем линии на Дионе, которые, по словам ученых, можно в буквальном смысле использовать в качестве линейки. На Луне такие линии, как правило, оставляют перекатывающиеся по ее поверхности булыжники. Но у лунных линий всегда характерная периодическая структура, их длина редко превышает несколько километров и направлены они вниз по склону. На Ганимеде и Каллисто есть выстроенные в прямые линии цепочки кратеров. Считается, что они образуются по время падения кометы, которую гравитация разрывает на подлете к поверхности спутника. Однако и они не похожи на длинные и однородные линии на Дионе.

Так как новые линии выглядят нанесенными поверх всех других особенностей ландшафта, авторы работы считают, что это след внешнего воздействия, а не внутренних процессов.