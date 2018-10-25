Не посмотревшего «Движение вверх» школьника пригласили в «Кванториум»

Источник: Кванториум

Ранее стало известно, что мальчик из Екатеринбурга получил двойку за то, что не посмотрел фильм «Движение вверх» по заданию преподавателя. Отмечалось, что он из бедной семьи и у него дома нет компьютера, чтобы посмотреть картину. Представитель департамента образования горадминистрации сообщила РИА Новости, что ситуация с двойкой урегулирована, плохую отметку из журнала убрали.

«Молодого человека мы приглашаем в любой территориально удобный ему “Кванториум”, там есть замечательные программы с широкими возможностями цифровых технологий. Прививать детям интерес к здоровому образу жизни, знакомить их с достижениями наших спортсменов, безусловно, похвальная инициатива», — сказала Васильева, слова которой приводит пресс-служба Минпросвещения.

Она добавила, что, тем не менее, «любые инициативы образовательного процесса должны ложиться на плечи администраций и органов управления образованием, а не родителей, тем более, когда речь идет о помощи в доступе к образованию детям из малоимущих семей».

Васильева отметила, что в России выстраивается равное, единое образовательное пространство для каждого ребенка.