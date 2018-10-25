Дженнифер Энистон призналась, что никогда сама не могла повторить «прическу Рэйчел»

«Вы знаете, когда от него выходишь, чувствуешь себя красивой, сексуальной, чувствуешь себя живой. Но потом ты расстраиваешься, потому что никто на свете не способен сделать то, что делал Крис с этой прической», — рассказала Энистон.
Она призналась, что ей никогда не удавалось сделать такую хорошую укладку; актриса называла ее «прической Рэйчел».
Как заметила Энистон, после выхода от стилиста она думала: «Вау, потрясающе!». Когда же актрисе приходилось заниматься укладкой самой, ее прическа напоминала «швабру на голове», и она понятия не имела, как Макмиллану удается так хорошо уложить ее волосы.
Ранее сообщалось, что американская актриса Дженнифер Энистон снимется в одной из главных ролей в новом сериале Netflix «Первые леди», где сыграет первую в истории США женщину-президента.