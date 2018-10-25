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15:22 (мск), источник: Популярная механика

Солнечный зонд «Паркер» прислал снимок Земли

Аппарат Parker Solar Probe, направляющийся к Солнцу, сфотографировал Землю, находясь от нее на расстоянии примерно 43 миллиона километров.

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Источник: NASA

Зонд Parker Solar Probe, запущенный 12 августа 2018 года, направляется к Солнцу. В ближайшие семь лет аппарат должен будет сменить 24 орбиты вокруг звезды, с каждым разом сближаясь с ней все сильнее (в рамках одного из сближений он будет находиться от Солнца на расстоянии приблизительно шесть миллионов километров).

В сентябре NASA опубликовало первый снимок, сделанный Parker Solar Probe. Теперь же агентство поделилось снимком, который был сделан зондом 25 сентября и на котором можно заметить Землю — яркую точку среди бесчисленных звезд. Фотография была сделана камерой WISPR (Wide-field Imager for Solar Probe), предназначающейся аппарату прежде всего для фотографирования структуры верхней солнечной атмосферы — короны. (На зумированном изображении ниже Земля имеет небольшую выпуклость справа — это Луна: вернее, ее часть, появляющаяся из-за планеты.).

Источник: NASA

Когда Parker Solar Probe сделал данный снимок, он находился примерно в 43 миллионах километров от Земли. С тех пор он уже совершил пролет недалеко от Венеры — она помогла зонду скорректировать траекторию, чтобы тот смог подойти к Солнцу достаточно близко.

Первое сближение с Солнцем Parker Solar Probe, согласно планам, должен будет совершить 31 октября: ожидается, что аппарат будет изучать звезду до 11 ноября.

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