Солнечный зонд «Паркер» прислал снимок Земли
Аппарат Parker Solar Probe, направляющийся к Солнцу, сфотографировал Землю, находясь от нее на расстоянии примерно 43 миллиона километров.
Аппарат Parker Solar Probe, направляющийся к Солнцу, сфотографировал Землю, находясь от нее на расстоянии примерно 43 миллиона километров.
Зонд Parker Solar Probe, запущенный 12 августа 2018 года, направляется к Солнцу. В ближайшие семь лет аппарат должен будет сменить 24 орбиты вокруг звезды, с каждым разом сближаясь с ней все сильнее (в рамках одного из сближений он будет находиться от Солнца на расстоянии приблизительно шесть миллионов километров).
В сентябре NASA опубликовало первый снимок, сделанный Parker Solar Probe. Теперь же агентство поделилось снимком, который был сделан зондом 25 сентября и на котором можно заметить Землю — яркую точку среди бесчисленных звезд. Фотография была сделана камерой WISPR (Wide-field Imager for Solar Probe), предназначающейся аппарату прежде всего для фотографирования структуры верхней солнечной атмосферы — короны. (На зумированном изображении ниже Земля имеет небольшую выпуклость справа — это Луна: вернее, ее часть, появляющаяся
Когда Parker Solar Probe сделал данный снимок, он находился примерно в 43 миллионах километров от Земли. С тех пор он уже совершил пролет недалеко от Венеры — она помогла зонду скорректировать траекторию, чтобы тот смог подойти к Солнцу достаточно близко.
Первое сближение с Солнцем Parker Solar Probe, согласно планам, должен будет совершить 31 октября: ожидается, что аппарат будет изучать звезду до 11 ноября.