Американец случайно сжег дом, пытаясь избавиться от поселившихся в нем пауков
Удача была не на его стороне.
Удача была не на его стороне.
23-летний житель калифорнийского города Фресно узнал, что в доме его родителей поселились пауки черной вдовы (которые, впрочем, не такие уж и безобидные и представляют реальную опасность для человека).
Молодой человек решил избавиться от членистоногих, которые обосновались в щелях в наружной отделке дома, довольно радикальным способом — с помощью паяльной лампы. Но
Борец с пауками осознал свою ошибку и вызвал пожарных. Бригада из 26 человек пыталась справиться с пожаром в течение часа, и у них все получилось: огонь удалось локализовать, но часть здания все равно пострадала.
Самостоятельная борьба с пауками стоила американцу испорченного имущества на 10 тысяч долларов.
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