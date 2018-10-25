Американец случайно сжег дом, пытаясь избавиться от поселившихся в нем пауков

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23-летний житель калифорнийского города Фресно узнал, что в доме его родителей поселились пауки черной вдовы (которые, впрочем, не такие уж и безобидные и представляют реальную опасность для человека).

Молодой человек решил избавиться от членистоногих, которые обосновались в щелях в наружной отделке дома, довольно радикальным способом — с помощью паяльной лампы. Но что-то пошло не так, и вместе с пауками загорелся сам дом.

Борец с пауками осознал свою ошибку и вызвал пожарных. Бригада из 26 человек пыталась справиться с пожаром в течение часа, и у них все получилось: огонь удалось локализовать, но часть здания все равно пострадала.

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