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16:09 (мск), источник: Mail Новости

Какую печальную историю скрывает замок на острове Харт

Прекрасное и романтическое место.

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В американском штате Нью-Йорк есть город Александрия, к которому относится небольшой остров Харт, расположенный посреди реки Святого Лоуренса. Это место стало очень популярным среди туристов благодаря построенному на нем в начале 20 века замку Болдт. Но у постройки есть своя грустная история.

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Немецкий эмигрант и известный отельер Джордж Болдтон купил остров Харт (тогда он назывался Темный остров) для того, чтобы построить на нем свой фамильный замок. Строительство особняка и прилегающих построек по проекту архитектора Вильяма Хэвитта началось в 1900 году и длилось четыре года.

Замок из 127 комнат обошелся Болдтону в 5 миллионов долларов, а над его созданием постоянно трудились не менее 300 рабочих. Этот дом миллионер построил для своей любимой супруги и планировал подарить ей особняк на День Святого Валентина. Но, незадолго до окончания строительства, Болдтон получил печальное известие — его любимая жена скоропостижно скончалась. Убитый горем миллионер остановил все работы и немедленно покинул остров. Больше сюда он не возвращался.

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Так замок оказался заброшенным почти на 70 лет. В 1977 году разграбленный и полуразрушенный особняк приобрели местные власти и начали восстановительные работы. Надо отдать должное, архитекторы и строители пытались воссоздать первоначальный вид и внутреннее убранство постройки, потратив на проект около 35 миллионов долларов.

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Сейчас замок Болдта на острове Харт — популярная туристическая достопримечательность. Все желающие могут заглянуть внутрь особняка и прогуляться по роскошному парку, разбитому вокруг него.

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