Какую печальную историю скрывает замок на острове Харт
Прекрасное и романтическое место.
Прекрасное и романтическое место.
В американском штате
Немецкий эмигрант и известный отельер Джордж Болдтон купил остров Харт (тогда он назывался Темный остров) для того, чтобы построить на нем свой фамильный замок. Строительство особняка и прилегающих построек по проекту архитектора Вильяма Хэвитта началось в 1900 году и длилось четыре года.
Замок из 127 комнат обошелся Болдтону в 5 миллионов долларов, а над его созданием постоянно трудились не менее 300 рабочих. Этот дом миллионер построил для своей любимой супруги и планировал подарить ей особняк на День Святого Валентина. Но, незадолго до окончания строительства, Болдтон получил печальное известие — его любимая жена скоропостижно скончалась. Убитый горем миллионер остановил все работы и немедленно покинул остров. Больше сюда он не возвращался.
Так замок оказался заброшенным почти на 70 лет. В 1977 году разграбленный и полуразрушенный особняк приобрели местные власти и начали восстановительные работы. Надо отдать должное, архитекторы и строители пытались воссоздать первоначальный вид и внутреннее убранство постройки, потратив на проект около 35 миллионов долларов.
Сейчас замок Болдта на острове Харт — популярная туристическая достопримечательность. Все желающие могут заглянуть внутрь особняка и прогуляться по роскошному парку, разбитому вокруг него.
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