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16:21 (мск), источник: Mail Новости

Художник превращает реальных людей в героев мультфильмов (фото)

Забавно увидеть себя с другой стороны.

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В последнее время все больше иллюстраторов изображают героев мультфильмов максимально приближенными к реальности. А вот 3D-художник Лэнс Фан, наоборот, решил показать, как бы выглядели люди, если бы попали в анимационный мир.

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Лэнс рисует удивительные портреты пользователей по их фотографиям, и на получившихся иллюстрациях они выглядят так, словно сошли с экрана популярных мультфильмов Pixar или Disney.

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Несмотря на большую популярность в соцсетях (у Фана больше 100 тысяч подписчиков в Instagram), свое настоящее лицо художник не раскрывает, но намекает, что среди его работ есть и автопортрет.

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