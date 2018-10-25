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17:22 (мск), источник: ТАСС

В Оренбурге появилось граффити с изображением пухового платка

Площадь рисунка составляет 180 квадратных метров.

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МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Монохромное граффити «Оренбургский пуховый платок» площадью в 180 квадратных метров появилось на стене жилого дома в Оренбурге. Об этом в четверг сообщает пресс-служба администрации города.

То, что получилось в итоге, очень гармонично сочетается с габаритами здания, а монохромная гамма рисунка по-настоящему согревает и дает ощущение тепла от нашего знаменитого пухового платка.
Наталия Бровко
Главный художник Оренбурга

В пресс-службе администрации уточнили, что рисунок размером 12 на 15 метров под названием «Оренбургский пуховый платок» появился на стене жилого дома номер 13 на улице Юных Ленинцев в спальном районе города, жильцы пятиэтажки поддержали идею проекта.

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Граффити выполнено в виде белого ажурного платка, в который вписаны другие достопримечательности региона: мост Европа — Азия, водонапорная башня на проспекте Победы, башня с курантами на улице Советской, часы на здании музея истории Оренбурга, а также золотой сарматский олень. Автором макета стала студентка Оренбургского областного колледжа искусств Алена Павленко.

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По данным городской администрации, работу над граффити организовали активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Оренбургской области в рамках проекта «С чего начинается Родина». В ходе анкетирования, в котором приняли участие около 200 человек, представители фонда выяснили, что малая родина у жителей Оренбурга чаще всего ассоциируется именно с пуховым платком.

Пуховязальный промысел зародился в Оренбургском крае в XVIII веке. По правилам, установленным мастерицами, настоящий платок из козьей шерсти должен пройти сквозь тонкое обручальное кольцо. Сейчас ручное производство платков существует во многих казачьих селах на востоке Оренбургской области, где народные умелицы из поколения в поколение передают традиции.

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