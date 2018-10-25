В Оренбурге появилось граффити с изображением пухового платка
Площадь рисунка составляет 180 квадратных метров.
Площадь рисунка составляет 180 квадратных метров.
МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Монохромное граффити «Оренбургский пуховый платок» площадью в 180 квадратных метров появилось на стене жилого дома в Оренбурге. Об этом в четверг сообщает
То, что получилось в итоге, очень гармонично сочетается с габаритами здания, а монохромная гамма рисунка
по-настоящемусогревает и дает ощущение тепла от нашего знаменитого пухового платка.
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Граффити выполнено в виде белого ажурного платка, в который вписаны другие достопримечательности региона: мост Европа — Азия, водонапорная башня на проспекте Победы, башня с курантами на улице Советской, часы на здании музея истории Оренбурга, а также золотой сарматский олень. Автором макета стала студентка Оренбургского областного колледжа искусств Алена Павленко.
По данным городской администрации, работу над граффити организовали активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Оренбургской области в рамках проекта «С чего начинается Родина». В ходе анкетирования, в котором приняли участие около 200 человек, представители фонда выяснили, что малая родина у жителей Оренбурга чаще всего ассоциируется именно с пуховым платком.
Пуховязальный промысел зародился в Оренбургском крае в XVIII веке. По правилам, установленным мастерицами, настоящий платок из козьей шерсти должен пройти сквозь тонкое обручальное кольцо. Сейчас ручное производство платков существует во многих казачьих селах на востоке Оренбургской области, где народные умелицы из поколения в поколение передают традиции.