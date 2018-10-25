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18:09 (мск), источник: Lenta.Ru

Россияне нашли способ увековечить имя Шнурова

Жители регионов выдвинули имя лидера музыкальной группы «Ленинград» Сергея Шнурова в качестве дополнительного названия аэропорта в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается на официальном сайте запущенного в октябре общенационального проекта «Великие имена России».

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Источник: РИА "Новости"

Для включения в лонг-лист конкурса кандидатам необходимо набрать более 500 голосов. Отмечается, что, помимо Шнурова, к этому порогу приблизился философ Иммануил Кант, в честь которого предложили назвать аэропорт в Калининграде.

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На данный момент в список уже попали ученый Михаил Ломоносов, чье имя стало одним из вариантов названия аэропорта в Архангельске, и вратарь московского «Динамо» Лев Яшин (его имя предлагается присвоить аэропорту Шереметьево).

11 октября в России запустили общенациональный конкурс «Великие имена России». Согласно концепции проекта, названия 45 российских аэропортов дополнят именами выдающихся соотечественников: музыкантов, художников, ученых, военных и так далее. При этом выбранные имена будут дополнительно присвоены уже имеющимся официальным названиям аэропортов страны.

Голосование будет проходить в четыре этапа. До 28 октября жители регионов смогут предложить имена своих великих соотечественников, затем будут сформированы лонг-листы конкурса, после этого составят шорт-листы и по результатам финального голосования выберут победителей.

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