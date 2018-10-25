Россияне нашли способ увековечить имя Шнурова
Жители регионов выдвинули имя лидера музыкальной группы «Ленинград» Сергея Шнурова в качестве дополнительного названия аэропорта в
Жители регионов выдвинули имя лидера музыкальной группы «Ленинград» Сергея Шнурова в качестве дополнительного названия аэропорта в
Для включения в
На данный момент в список уже попали ученый Михаил Ломоносов, чье имя стало одним из вариантов названия аэропорта в Архангельске, и вратарь московского «Динамо» Лев Яшин (его имя предлагается присвоить аэропорту Шереметьево).
11 октября в России запустили общенациональный конкурс «Великие имена России». Согласно концепции проекта, названия 45 российских аэропортов дополнят именами выдающихся соотечественников: музыкантов, художников, ученых, военных и так далее. При этом выбранные имена будут дополнительно присвоены уже имеющимся официальным названиям аэропортов страны.
Голосование будет проходить в четыре этапа. До 28 октября жители регионов смогут предложить имена своих великих соотечественников, затем будут сформированы