Как сэкономить на еде? Пара веганов поделилась странным лайфхаком
Но он подходит не всем.
Но он подходит не всем.
Молодые веганы из Великобритании Софи и Пол Коллинз из гуманистических соображений решились на эксперимент, в основе которого лежит продовольственная проблема: пока в развитых странах люди выбрасывают еду тоннами, население развивающихся государств голодает.
На первой неделе молодые люди спрашивали о лишней или испортившейся еде у своих родных, знакомых и соседей, но этим прокормиться веганам оказалось непросто. На второй неделе они решили действовать более активно и пошли проверять продовольственные мусорные баки возле крупных супермаркетов. И вот тут ситуация кардинально улучшилась. По словам Софи, торговые сети часто выбрасывают еду, у которой истекает срок годности, но по сути она отличного качества и ее спокойно можно есть.
Еще одним бонусом оказался осенний сезон. Британцы обнаружили, что в садах и парках есть множество зрелых яблок, которые также дополнили их рацион.
Кстати, в ходе эксперимента паре удалось сэкономить на продуктах почти 500 долларов, а потому они решили продлить срок своего рационального питания до двух месяцев. Они надеются сэкономить 1000 долларов и на них устроить праздник для единомышленников и тех, кому небезразлична судьба человечества. Софи и Пол также хотят поделиться результатами своего эксперимента и подтолкнуть к подобному других людей.