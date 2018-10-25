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19:34 (мск), источник: Mail Новости

Как выглядит смотровая площадка на вершине действующего вулкана (фото)

С нее открывается восхитительный вид.

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Неподалеку от города Зумбахуа в Эквадоре на высоте 3 974 метров над уровнем моря находится действующий вулкан Килотоа. На его вершине, на краю кратера была открыта смотровая площадка под названием Килотоа Шалала.

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Площадь строения составляет 616 квадратных метров. Площадка сделана из древесины и стекла, а ее многоуровневая конструкция поддерживается незаметными стальными тросами.

Авторы удивительного проекта — архитекторы Хавьер Мера Луна, Хорхе Хавьер Андраде Бенитес и Даниэль Морено Флорес.

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С обзорной площадки открывается восхитительный вид на 3-километровый кратер вулкана, в котором находится очень красивое озеро с ярко-бирюзовой водой. По задумке архитекторов, деревянно-стеклянная площадка должна была не выделяться, а гармонично вписываться в местный ландшафт. И своей цели они достигли.

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