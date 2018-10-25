Как выглядит смотровая площадка на вершине действующего вулкана (фото)
С нее открывается восхитительный вид.
С нее открывается восхитительный вид.
Неподалеку от города Зумбахуа в Эквадоре на высоте 3 974 метров над уровнем моря находится действующий вулкан Килотоа. На его вершине, на краю кратера была открыта смотровая площадка под названием Килотоа Шалала.
Площадь строения составляет 616 квадратных метров. Площадка сделана из древесины и стекла, а ее многоуровневая конструкция поддерживается незаметными стальными тросами.
Авторы удивительного проекта — архитекторы Хавьер Мера Луна, Хорхе Хавьер Андраде Бенитес и Даниэль Морено Флорес.
С обзорной площадки открывается восхитительный вид на 3-километровый кратер вулкана, в котором находится очень красивое озеро с
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