В Сети набирают популярность трехмерные мемы (фото)

Еще в 2017 году в Facebook начали применять 3D технологии для изображений, а тестировать эту штуку начали на известных мемах. Но несмотря на интересную задумку, никто не обращал на нее внимания, и мемы продолжали оставаться плоскими.

В октябре 2018 года владельцы последних моделей iPhone начали загружать в соцсеть 3D фотографии, а известные бренды начали делать «объемные» посты, и интерес к трехмерной технологии снова поднялся.

Как оказалось, уже несколько месяцев на Facebook существует сообщество Dimemetional. Его создатель по имени Шон отмечает, что его задача — перевести интернет-шутки на новый высокий уровень. И, кажется, он действительно сделал нечто особенное. Пользователи Сети оценили старания Шона и растащили «объемные» мемы по соцсетям и пабликам, придав таким образом новый смысл старым шуткам.

Кстати, если раньше 3D-изображение просто вращалось в разные стороны, то сейчас все больше пользователей создают мемы со скрытым смыслом, который открывается, если повернуть картинку под определенным углом.