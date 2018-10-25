Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Делегация из США прибыла в Донбасс и высказалась о происходящем
В Росгвардии пояснили, какие автомобили будут останавливать
Скорая не приехала к умирающей 8-летней девочке
«Здесь сидит преступник»: депутат Украины сорвал заседание с РФ
Аллегрова отсудила 14 миллионов за несуществующий особняк
Оббивать дорогиЧем интересна заброшенная Трансполярная магистраль
Тимошенко рассказала, что ждет Донбасс, если она победит
Путин предупредил США, Францию и Британию
Дакота Джонсон пришла на премьеру с 88-летней бабушкой
Малахов, дочь Пескова и другие на премьере триллера
Онкобольной Юдашкин в плохом состоянии - фото
Праздник с Пугачевой закончился конфликтом
Аниту Цой перевели в реанимацию
Путин жестко отреагировал на действия Украины
Таслима Файзуллина скончалась - СМИ
Лобода в больнице в тяжелом состоянии - СМИ
Получившая $600 млн после развода вошла в список богатейших в РФ
«Тревожные данные»: Кремль о атаке США авиабазы РФ
Фоторепортажи
12Акции памяти погибших при нападении на керченский колледж
16Мартышки над схваткой
20:25 (мск), источник: Mail Новости

В Сети набирают популярность трехмерные мемы (фото)

Те же шутки, но выглядят интереснее.

Наверх

Еще в 2017 году в Facebook начали применять 3D технологии для изображений, а тестировать эту штуку начали на известных мемах. Но несмотря на интересную задумку, никто не обращал на нее внимания, и мемы продолжали оставаться плоскими.

В октябре 2018 года владельцы последних моделей iPhone начали загружать в соцсеть 3D фотографии, а известные бренды начали делать «объемные» посты, и интерес к трехмерной технологии снова поднялся.

Во время загрузки произошла ошибка.

Как оказалось, уже несколько месяцев на Facebook существует сообщество Dimemetional. Его создатель по имени Шон отмечает, что его задача — перевести интернет-шутки на новый высокий уровень. И, кажется, он действительно сделал нечто особенное. Пользователи Сети оценили старания Шона и растащили «объемные» мемы по соцсетям и пабликам, придав таким образом новый смысл старым шуткам.

Кстати, если раньше 3D-изображение просто вращалось в разные стороны, то сейчас все больше пользователей создают мемы со скрытым смыслом, который открывается, если повернуть картинку под определенным углом.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Читайте также:

Все залило: кубанские поселки остались без крова и удобств
Взявшую у Путина интервью журналистку уволили из-за скандала
Россиян предупредили о новом скачке цен на бензин
Аэропорт в Санкт-Петербурге предлагают назвать именем Шнурова
Меган Маркл вышла в свет в платье с биркой
Павел Мамаев: Нас держат в СИЗО, потому что этого хочет общество
Спорт
Кононов ответил на слухи о том, что может возглавить «Спартак» «Спартак» остался без главного тренера после отставки Массимо Карреры
Hi-Tech
Гавайи начали уходить под воду: пропал целый остров (фото со спутников) Его смыло штормом.
Авто
Самый доступный кроссовер Volkswagen: онлайн-премьера Прямо сейчас в Амстердаме проходит премьера нового Volkswagen T-Cross. Смотрите онлайн с этого события!
Кино
Дана Борисова с дочкой пришла за помощью в шоу Бузовой В передаче «Бородина против Бузовой» телезвезда рассказала о конфликте с отцом своей дочери
Недвижимость
Петербуржец внезапно обнаружил в своей квартире рельсы
Законно ли строить жилой дом в СНТ?
Умные дома разоряют россиян и портят им жизнь
Ховринскую больницу в Москве снесут к концу февраля
Дети
Детский снимок Андрея Малахова произвел фурор в сети Телеведущий показал, как выглядел 30 лет назад
Леди
Дотянуться до звезды: диета и пластика 32-летней Ольги Бузовой О талантах, проектах и внешности Ольги Бузовой сегодня не говорит только ленивый. Вот и мы боне будем лениться.
Все о ремонте
7 очень популярных предметов для дома, которые на самом деле бесполезны
Как разместить розетки и выключатели в санузле
Квартира в Калининграде: серая трёшка с жёлтыми акцентами
Ультрасовременная квартира в стиле «новый модернизм»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь