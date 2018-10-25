В камеры СИЗО «Лефортово» провели горячую воду
МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/ — По просьбе Общественной наблюдательной комиссии в эти камеры перевели пожилых заключенных, женщин и людей с хроническими заболеваниями.
МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/ — По просьбе Общественной наблюдательной комиссии в эти камеры перевели пожилых заключенных, женщин и людей с хроническими заболеваниями.
Почти треть камер в московском СИЗО федерального подчинения «Лефортово» отремонтированы, в них проведена горячая вода. Об этом ТАСС сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников, отметив, что ремонт начался год назад после неоднократных обращений к руководству ФСИН членов ОНК и уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой и уполномоченного по правам человека в Москве Татьяны Потяевой.
«Завершился ремонт почти трети камер СИЗО “Лефортово”, отремонтированы 46 камер, теперь в них есть горячая вода, новая система вентиляции. Вместо стальных воронок установлены нормальные унитазы, там есть телевизоры и холодильники», — сказал Мельников. По его словам, эти 46 камер уже заселены.
«По просьбе членов ОНК, в эти камеры переведены пожилые заключенные СИЗО, одному из которых 75 лет, люди с хроническими заболеваниями и женщины. Теперь все женщины в “Лефортово” содержатся в камерах с горячей водой», — сказал он.
Ранее правозащитники неоднократно отмечали, что «Лефортово» остается единственным СИЗО в столице, где отсутствует в камерах горячая вода, что нарушает права граждан. Они также указывали на то, что сантехническое оборудование, установленное в камерах СИЗО «Лефортово», отличается крайним неудобством в использовании. Ремонт в этом СИЗО начался в ноябре 2017 года.