В камеры СИЗО «Лефортово» провели горячую воду

Источник: Агентство «Москва»

Почти треть камер в московском СИЗО федерального подчинения «Лефортово» отремонтированы, в них проведена горячая вода. Об этом ТАСС сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников, отметив, что ремонт начался год назад после неоднократных обращений к руководству ФСИН членов ОНК и уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой и уполномоченного по правам человека в Москве Татьяны Потяевой.

«Завершился ремонт почти трети камер СИЗО “Лефортово”, отремонтированы 46 камер, теперь в них есть горячая вода, новая система вентиляции. Вместо стальных воронок установлены нормальные унитазы, там есть телевизоры и холодильники», — сказал Мельников. По его словам, эти 46 камер уже заселены.

«По просьбе членов ОНК, в эти камеры переведены пожилые заключенные СИЗО, одному из которых 75 лет, люди с хроническими заболеваниями и женщины. Теперь все женщины в “Лефортово” содержатся в камерах с горячей водой», — сказал он.