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11:44 (мск), источник: BBC News Русская служба

Кирпичи из человеческой мочи. Экологически чистые и очень твердые

Студентам в ЮАР удалось изобрести метод создания кирпичей из человеческой мочи.

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Источник: BBC News Русская служба

Эти кирпичи экологически чистые, так как это не просто продукт переработки естественных отходов, они твердеют при комнатной температуре, после того, как мочу смешивают с песком и специальными бактериями. А это значит, что для их обжига не нужны печи, загрязняющие окружающую среду.

Бактерии расщепляют мочу, и в результате студенты получают карбонат кальция — основной компонент известняка.

«Примерно так и растут кораллы в море», — говорит доктор Диллон Рандалл, возглавлявший этот эксперимент.

Кирпичи, производимые традиционным способом, необходимо держать определенное время в специальных печах, которые производят большое количество углекислого газа. А это, как известно негативно влияет на климатические изменения.

Производственный процесс

Студенты инженерного факультета Кейптаунского университета собирали мочу в мужских туалетах.

На производство каждого кирпича требуется от четырех до шести дней | Источник: Русская служба Би-би-си

Затем моча превращалась в твердое удобрение, а оставшаяся жидкость использовалась для создания, как говорят представители университета, биокирпичей.

В ходе этого процесса бактерии перерабатывают мочевину в моче, создавая карбонат кальция, который затем, после добавления песка, превращается в твердые кирпичи серого цвета.

Сколько нужно мочи?

  • Средний человек производит от 200 то 300 миллилитров мочи за раз
  • Для производства биокирпича необходимо от 25 до 30 литров мочи. Это кажется значительной цифрой, но из этой же мочи производится около одного килограмма удобрения
  • Другими словами, сходив в туалет 100 раз по малой нужде, вы можете произвести один хороший кирпич

Твердость и конкретные размеры кирпичей из мочи можно регулировать.

«Когда мы в прошлом году только начинали эту работу, нам удалось сначала создать кирпич с твердостью в 40% твердости обычного известкового кирпича», — говорит доктор Рандалл.

100 заходов достаточно для производства одного кирпича | Источник: Русская служба Би-би-си

«Через несколько месяцев нам удалось удвоить твердость кирпичей, лишь изменив состав смеси и позволив бактериям работать дольше, и все это при комнатной температуре».

Обычные кирпичи обжигаются в печах при температуре, достигающей 1400 градусов Цельсия.

Доктор Рандалл признается, что придуманная его студентами технология производства биокирпичей отличается особой пахучестью:

Если ваше домашнее животное написает в углу, там будет пованивать. Это процесс выделения аммиака. Наш процесс также выделяет аммиак. А из аммиака затем производится удобрение.

Но мочевые кирпичи теряют запах аммиака через двое суток и не представляют собой никакого риска для здоровья.

По словам представителей Кейптаунского университета, идея делать кирпичи из мочевины была испробована в США много лет назад. Но тогда использовалась синтетическая мочевина, а на ее производство уходит слишком много энергии.

Биокирпичи доктора Рандалла и его студентов Сюзанны Ламбрет и Вухеты Мухари впервые в истории производятся из натуральной мочи. На производство каждого биокирпича уходит от четырех до шести дней.

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