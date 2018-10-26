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12:25 (мск), источник: BBC News Русская служба

Как живет Керчь через девять дней после трагедии

17 октября студент-четверокурсник Владислав Росляков взорвал бомбу в столовой своего колледжа и открыл стрельбу по студентам и преподавателям. Он убил 20 человек и покончил с собой.

Трагедия в политехническом колледже в Керчи
13:10 (мск)Компьютерный шутер стал настоящим
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Корреспонденты Би-би-си рассказали о том, что сейчас происходит в городе.

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