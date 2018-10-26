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02:25 (мск), источник: ТАСС

Евкуров поручил кабмину Ингушетии подготовить проект развития граничащих с Чечней сел

МАГАС, 25 октября. /ТАСС/ — Глава Ингушетии подчеркнул, что «развитие приграничных территорий станет для нас приоритетной задачей».

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Источник: РИА "Новости"

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров на заседании президиума правительства республики в Магасе дал поручение кабинету министров подготовить проект развития сел, граничащих с Чечней, в частности, по развитию их инфраструктуры.

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«Дал поручение, чтобы в установленный срок предоставили сведения по ветхим жилым объектам по всей республике. Отдельное внимание при этом необходимо оказать приграничным селам. Дал поручение подготовить проект развития инфраструктуры сельских поселений Сунженского района: Берд- Юрт, Аршты, Даттых, Чемульга и Алкун, Восточный Поселок; и Малгобекского района: Аки-Юрт, Новый Поселок», — написал Евкуров в четверг на своей странице «ВКонтакте».

Ранее пресс-служба главы региона сообщала, что во время рабочей поездки в Москву Евкуров встретился с вице-премьером Виталием Мутко и обсудил возможность оказания помощи и поддержки в развитии территорий Ингушетии, граничащих с Чечней, с учетом вступившего в силу закона об определении границ между двумя республиками. Евкуров также обратился к вице-премьеру с предложением о создании отдельной программы расселения частного ветхого жилья.

«Развитие приграничных территорий станет для нас приоритетной задачей. Я уже дал поручение главам муниципальных образований совместно с ответственными лицами правительства, с коллегами из Чеченской Республики вести совместную работу», — передает пресс-служба слова Евкурова.

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О границе

26 сентября Евкуров и Кадыров подписали законы об установлении административной границы между регионами, которые не были четко определены со времен распада Чечено- Ингушской АССР в начале 1990-х годов, 4 октября парламенты обеих республик ратифицировали соглашение. После подписания документа некоторые жители Ингушетии вышли на митинги, требуя широкого обсуждения данного вопроса и выступая против ратификации соглашения в парламенте республики. Впоследствии власти Ингушетии согласовали проведение митинга в центре Магаса с 8 по 17 октября, а также с 31 октября до 2 ноября.

Главы обеих республик ранее заявляли, что установление границы снимет напряженность и позволит укрепить дружбу между жителями Ингушетии и Чечни.

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