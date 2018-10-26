Вирус довел до присяжных: Лисову грозит пожизненное заключение

Источник: AP 2018

Гражданину России Станиславу Лисову, экстрадированному из Испании в 2018 году в США, грозит крайне длительный тюремный срок, который фактически можно считать пожизненным заключением. Об этом «Известиям» сообщил адвокат российского программиста Аркадий Бух, отметив, что его клиент не признает вины и ждет суда присяжных. По его словам, приговор может быть вынесен в 2019 году или даже в 2020-м, если обвиняемый не изменит свою позицию.

Адвокат россиянина Аркадий Бух сообщил «Известиям», что подзащитный, которого обвиняют в совершении кибернетических преступлений, сейчас находится в изоляторе тюрьмы города Нью-Йорка (Metropolitan correction center).

— Ситуация такая: в настоящий момент мы поэтапно получаем от прокуратуры всю документацию и анализируем предоставленные нам доказательства. Станислав не признает своей вины и поэтому сейчас мы движемся в сторону суда присяжных, дата которого пока не определена. Суд может состоятся в следующем году или даже в 2020-м, так как доказательная база насчитывает миллионы страниц, — отметил Аркадий Бух.

По словам защиты, россиянину может грозить крайне большой срок, поскольку его обвиняют в похищении почти $1 млн и попытке провести другие незаконные операции на сумму свыше $4 млн.

— Станиславу может быть вынесен приговор, который превысит ожидаемую продолжительность его жизни в тюрьме. То есть, речь идет фактически о пожизненном сроке. Хотя в большинстве случаев за подобные преступления не дают выше 25 лет тюрьмы. Но и это, сами понимаете, много. Поэтому сейчас мы ждем предложение от прокуратуры, когда в случае признания Станислава, он может получить относительно низкий срок, — сказал Аркадий Бух. — Стас содержится в довольно нормальных условиях. Понятно, что он, например, в течение дня может выходить на улицу только на один час.

Тем не менее по сравнению с другими американскими тюрьмами здесь неплохое питание и в целом спокойная обстановка. Многие из заключенных, которые тут отбывают наказание, являются бывшими банкирами, предпринимателями и другими довольно высокопоставленными персонами.

В Министерстве юстиции США «Известиям» оперативно не предоставили комментарий по делу Станислава Лисова.

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Нынешняя ситуация вокруг Лисова и других задержанных за последние годы россиян подтверждает тот факт, что США продолжают навязывать практику экстерриториальной юрисдикции, сообщил «Известиям» профессор Высшей школы экономики американист Александр Домрин. По его словам, Штаты сейчас исполняют роль мирового полицейского, который вправе вершить правосудие в любой точке мира.

— Американцы поступают крайне эгоистично, не предупреждая никого о том, что тот или иной россиянин разыскивается или совершил, по их мнению, какое-то преступление. Они просто берут и задерживают наших граждан в третьих странах, — отметил Александр Домрин. — Это должно служить предупреждением для многих, не надо расслабляться. Учитывая нынешнюю ситуацию, например, я лично не готов поехать в США, несмотря на то, что преподавал в этой стране долгие годы.

Станислав Лисов — российский программист, задержанный в аэропорту Барселоны 13 января 2017 года по линии Интерпола испанскими правоохранительными органами.

США обвиняют гражданина России в совершении киберпреступлений и причинении ущерба в размере $855 тыс. с помощью использования троянского вируса Neverquest.

Господина Лисова также подозревают в попытке провести незаконные финансовые операции на сумму $4,4 млн.