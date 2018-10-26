В Италии исчезло знаменитое альпийское Голубое озеро

Оно расположено в провинции Сондрио, в Альпах на высоте 1853 метров. Отсутствие озера запечатлел Марко Пуглизе, который пришел к нему, чтобы сделать несколько фотографий.

2017 2018 Фото: facebook.com/Marco Pugliese

«Возможно, было бы целесообразно начать думать о том, чтобы не тратить впустую воду. Вчера мне было больно видеть состояние Лаго Адзурро», — написал Марко Пуглизе. Он также сообщил, что упал уровень воды и в озере Комо. Причиной этому может быть долгая жара и недостаточное количество осадков.

Издание напоминает, что в 2005 и 2006 годах озеро также высохло из-за засухи. Считалось, что оно исчезло навсегда. Но летом 2007 года после искусственного наполнения озеро снова стало заполняться водой естественным образом.