В Италии исчезло знаменитое альпийское Голубое озеро
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.
Оно расположено в провинции Сондрио, в Альпах на высоте 1853 метров. Отсутствие озера запечатлел Марко Пуглизе, который пришел к нему, чтобы сделать несколько фотографий.
«Возможно, было бы целесообразно начать думать о том, чтобы не тратить впустую воду. Вчера мне было больно видеть состояние Лаго Адзурро», — написал Марко Пуглизе. Он также сообщил, что упал уровень воды и в озере Комо. Причиной этому может быть долгая жара и недостаточное количество осадков.
Издание напоминает, что в 2005 и 2006 годах озеро также высохло
Озеро знаменито благодаря итальянскому поэту Джозуэ Кардуччи, который посвятил ему поэму. Кроме того, Лаго Адзурро включено в список «Мест природы, которые нельзя забыть», составленный Итальянским фондом защиты окружающей среды.