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15:38 (мск), источник: РИА Новости

В Италии исчезло знаменитое альпийское Голубое озеро

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Из-за рекордно теплой погоды в Италии полностью исчезло горное Голубое озеро или Лаго Адзурро, сообщает GreenMe.

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Оно расположено в провинции Сондрио, в Альпах на высоте 1853 метров. Отсутствие озера запечатлел Марко Пуглизе, который пришел к нему, чтобы сделать несколько фотографий.

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Фото: facebook.com/Marco Pugliese

«Возможно, было бы целесообразно начать думать о том, чтобы не тратить впустую воду. Вчера мне было больно видеть состояние Лаго Адзурро», — написал Марко Пуглизе. Он также сообщил, что упал уровень воды и в озере Комо. Причиной этому может быть долгая жара и недостаточное количество осадков.

Издание напоминает, что в 2005 и 2006 годах озеро также высохло из-за засухи. Считалось, что оно исчезло навсегда. Но летом 2007 года после искусственного наполнения озеро снова стало заполняться водой естественным образом.

Озеро знаменито благодаря итальянскому поэту Джозуэ Кардуччи, который посвятил ему поэму. Кроме того, Лаго Адзурро включено в список «Мест природы, которые нельзя забыть», составленный Итальянским фондом защиты окружающей среды.

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