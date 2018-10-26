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04:17 (мск), источник: Известия

Певец и композитор Тони Джо Уайт умер в США

Известный американский певец и композитор Тони Джо Уайт скончался на 76-м году жизни в США. Об этом сообщил портал The Tennessean

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Источник: AFP 2018

По словам близким, он скончался в городе Лейперс-Фокс в штате Теннеси. Его сын отметил, что артист не болел, у него произошел сердечный приступ.

За свою долгую карьеру Уайт исполнил множество композиций, многие из которых были записаны с такими великими исполнителями, как Элвис Пресли, Брук Бентон, Рэй Чарльз и Тина Тернер.

Свой первый альбом Black and White музыкант записал в 1968 году, а последний Bad Mouthin' — в сентябре 2018 года.

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