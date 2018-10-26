Певец и композитор Тони Джо Уайт умер в США

Источник: AFP 2018

По словам близким, он скончался в городе Лейперс-Фокс в штате Теннеси. Его сын отметил, что артист не болел, у него произошел сердечный приступ.

За свою долгую карьеру Уайт исполнил множество композиций, многие из которых были записаны с такими великими исполнителями, как Элвис Пресли, Брук Бентон, Рэй Чарльз и Тина Тернер.

Свой первый альбом Black and White музыкант записал в 1968 году, а последний Bad Mouthin' — в сентябре 2018 года.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/MCSsVvlj6YA?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.