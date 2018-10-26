Певец и композитор Тони Джо Уайт умер в США
Известный американский певец и композитор Тони Джо Уайт скончался на 76-м году жизни в США. Об этом сообщил портал The Tennessean
Известный американский певец и композитор Тони Джо Уайт скончался на 76-м году жизни в США. Об этом сообщил портал The Tennessean
По словам близким, он скончался в городе
За свою долгую карьеру Уайт исполнил множество композиций, многие из которых были записаны с такими великими исполнителями, как Элвис Пресли, Брук Бентон, Рэй Чарльз и Тина Тернер.
Свой первый альбом Black and White музыкант записал в 1968 году, а последний Bad Mouthin' — в сентябре 2018 года.