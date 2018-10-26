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10:56 (мск), источник: РИА Новости

Певица Шинейд О’Коннор перешла из католичества в ислам и поменяла имя

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Ирландская певица Шинейд О’Коннор сообщила о своем решении перейти из католицизма в ислам и заявила, что теперь ее зовут Шухада, пишет издание Daily Mail.

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Источник: AP 2018

По данным издания, новое имя певицы означает в переводе с арабского «мученицы». Daily Mail пишет, что о решении стать мусульманкой певица заявила в Twitter, где также опубликовала фотографии в хиджабе. При этом данный аккаунт — под именем Шухада Давитт (Shuhada' Davitt) — в Twitter не верифицирован, а в официальном профиле О’Коннор нет записей с 2015 года.

«Это логический конец пути любого разумного теолога. Все священные писания ведут к исламу, и это означает, что все другие писания излишни. У меня будет новое имя — Шухада», — написала певица.

Издание также отмечает, что в прошлую пятницу О’Коннор опубликовала видео, на котором поет азан (призыв к молитве).

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В августе 2017 года сообщалось, что певица госпитализирована в США после того, как в Facebook появилось ее видео с призывом о помощи и признанием о тяжелом душевном состоянии.

О’Коннор, у которой было диагностировано биполярное расстройство, в июне прошлого года опровергала сообщения о том, что пыталась покончить с собой. За месяц до этого она пропала без вести, не вернувшись с прогулки. Тогда полиция ее обнаружила в течение суток.

В 1990 году О́Коннор получила престижную музыкальную премию «Грэмми» за альбом I Do Not Want What I Haven’t Got. Информация о нервном расстройстве певицы появлялась на протяжении всей ее музыкальной карьеры, также она несколько раз заявляла об уходе из музыкального бизнеса.

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