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03:28 (мск), источник: Известия

Уволенная телеведущая NBC подаст в суд на телеканал

Бывшая телеведущая NBC Меган Келли намерена подать в суд на канал за ее увольнение после расистского высказывания.

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Источник: РИА "Новости"

По данным портала Variety, интересы Келли в суде будет представлять ведущий голливудский юрист. Уже в пятницу, 26 октября, он проведет переговоры с руководством NBC.

О закрытии шоу Келли Today телеканал сообщил 25 октября. Причиной ухода журналистки послужили комментарии о костюмах на Хэллоуин.

Как отмечает «Газета.ру», в марте 2018 года Келли брала интервью у Владимира Путина. Тогда российский лидер рассказал журналистке, в частности, что у России нет глобальных инструментов в киберпространстве, о своем отношении к главе Белого дома Дональду Трампу, а также поделился мыслями о преемнике.

После беседы Келли заявила, что Путина невозможно «перемудрить» и что у российского лидера есть «какая-то информация» о Трампе.

Полную версию интервью публиковали «Известия».

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