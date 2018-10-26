Уволенная телеведущая NBC подаст в суд на телеканал

Источник: РИА "Новости"

По данным портала Variety, интересы Келли в суде будет представлять ведущий голливудский юрист. Уже в пятницу, 26 октября, он проведет переговоры с руководством NBC.

О закрытии шоу Келли Today телеканал сообщил 25 октября. Причиной ухода журналистки послужили комментарии о костюмах на Хэллоуин.

Как отмечает «Газета.ру», в марте 2018 года Келли брала интервью у Владимира Путина. Тогда российский лидер рассказал журналистке, в частности, что у России нет глобальных инструментов в киберпространстве, о своем отношении к главе Белого дома Дональду Трампу, а также поделился мыслями о преемнике.

После беседы Келли заявила, что Путина невозможно «перемудрить» и что у российского лидера есть «какая-то информация» о Трампе.