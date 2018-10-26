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06:19 (мск), источник: ТАСС

Адмирал США заявил о «чрезвычайной эффективности» новых российских подводных лодок

НЬЮ-ЙОРК, 26 октября. /ТАСС/ — Командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго отметил субмарины проекта «Варшавянка», имеющие на вооружении крылатые ракеты «Калибр».

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Россия обладает мощным подводным флотом и вкладывают средства в его совершенствование. Об этом заявил командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго, который одновременно возглавляет Объединенное командование сил НАТО в Неаполе (Италия), в интервью телеканалу CNN, опубликованном в четверг.

Россияне продолжают вкладывать средства в разработку и производство очень эффективных подводных лодок. Они являются самыми умелыми нашими противниками.
Джеймс Фогго
командующий ВМС США в Европе и Африке

Как говорится в материале, он также подчеркнул, что российские подлодки нового поколения являются чрезвычайно эффективными и представляют большую опасность.

Говоря об подлодках проекта «Варшавянка», адмирал подчеркнул: «Они имеют на вооружении крылатые ракеты “Калибр”, это очень эффективные боевые системы. И из тех мест, где россияне их задействуют, они могут поразить любую европейскую столицу». «Станут ли они это делать? Я так не думаю, но тем не менее нам нужно быть осведомленными о том, где они находятся в любой момент времени», — добавил он.

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Адмирал выступил с утверждением, что Россия расширила присутствие своих подлодок в северной части Атлантического океана, а также в Северном ледовитом океане. «Они дают нам понять, что находятся там», — приводит словам Фогго телеканал. «Их гораздо больше и они действуют в местах, где не действовали раньше», — добавил он.

Как говорится в материале, по версии Фогго, Россия располагает более 40 подлодками, и более 20 из них входят в состав Северного флота и способны действовать в северной части Атлантического океана, а также в условиях Арктики.

Телеканал отмечает, что Фогго выступил с призывом к государствам, входящим в НАТО, вкладывать средства в развитие средств для противодействия России и, в частности, обнаружения подлодок.

Мы должны продолжить бросать им вызов, где бы они ни находились, и знать, где они. Мы больше не можем принимать как данность возможность несобранно ходить во всех океанах.
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