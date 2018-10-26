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07:18 (мск), источник: Российская газета

Получить новый полис ОМС нужно до 1 ноября

Полис обязательного медицинского страхования (ОМС) нового образца можно будет получить до 1 ноября. А затем обмен возобновится только с 1 января 2019 года. Об этом «Российской газете» сообщили в Московском городском фонде ОМС.

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Источник: РИА "Новости"

Там напомнили, что по закону об обязательном медицинском страховании сменить страховую медицинскую организацию и обновить свои персональные данные путем оформления нового полиса ОМС можно не чаще одного раза в год и не позднее 1 ноября.

Эти единые правила, как и форма нового полиса, на всей территории страны действуют с 2011 года. Но россияне не слишком спешат менять свои старые полисы (зеленая пластиковая карточка образца 1998 года) на новые.

По закону лечебное учреждение не имеет права отказать больному, имеющему полис старого образца, как в экстренной помощи, так и в госпитализации. Но если случай не экстренный, да еще случился на выезде, всякое может быть.

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Допустим, вы живете в Новосибирске, а отдыхать поехали в Краснодарский край. Обратились там за медицинской помощью. Медучреждение выставляет счет в свой территориальный фонд ОМС и получает оплату после проведения всех необходимых экспертных мероприятий. Затем территориальный фонд ОМС Краснодарского края выставляет счет вашему региональному фонду ОМС и также получает оплату.

Но медицинская организация не обязана помнить, как выглядят старые полисы ОМС всех 86 регионов России, поэтому может засомневаться в подлинности документа и, если случай не экстренный, отказать в бесплатном лечении.

Так что лучше старые полисы все-таки поменять на новые. Их выдают как в страховых компаниях, работающих с ОМС, так и в поликлиниках, где сейчас присутствуют страховые представители. Но проще всего заменить полис через многофункциональные центры «Мои документы». Тогда без всяких проблем сможете получать бесплатно медицинские услуги в любой точке страны.

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