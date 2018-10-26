Психологи объяснили, почему люди в несчастливых отношениях не расстаются

Источник: РИА Новости

В первом исследовании, продлившемся десять недель, приняли участие 1 348 человек в возрасте около 26 лет. Сперва молодым людям и девушкам задавали вопросы о динамике их отношений: сколько сил они в них вложили, какую реакцию они ожидают от партнера в случае расставания, ценит ли их вторая половинка и т. д.

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Параллельная работа проходила по аналогичному методу, однако она продлилась два месяца, и в ней были задействованы 500 человек в среднем в возрасте 32 лет, при этом 442 из них на момент начала исследования собирались порвать со своим партнером.

Тем не менее, результаты обеих работ получились одинаковыми. Основной причиной сложности принятия решения о прекращении отношений стало нежелание ранить чувства второй половинки.

Такой итог укрепил убеждение психологов, что для людей характерно стараться принести пользу другим людям, ничего не получая взамен.

«Когда люди осознавали, что их партнер сильно к ним привязан, они реже становились инициаторами расставания. Это касалось и тех, кто сами при этом были не сильно привержены их второй половинке, а также тех, кто был недоволен своими отношениями», — пояснила одна из исследователей Саманта Джоел.

В общем, мы не хотим ранить чувства наших партнеров, и нам не все равно, что они хотят.

По ее словам, предыдущие исследования показывали, что людям трудно порвать отношения из-за того, что они потратили на них много сил или из-за боязни остаться одному. Это свидетельствовало о том, что выбор между расставанием и продолжением отношений основывался лишь на личных интересах, что идет в полный контраст с новой работой.