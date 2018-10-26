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09:47 (мск), источник: ТАСС

Умер Николай Караченцов

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/ — Артист ушел из жизни за день до своего 74-летия.

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Источник: РИА "Новости"

Актер Николай Караченцов умер в пятницу в Москве за день до своего 74-летия. Об этом ТАСС сообщил его сын Андрей Караченцов.

Новость
Биография Николая Караченцова

«Да, мы подтверждаем. Это случилось в реанимации 62-й больницы в Москве, без десяти девять утра», — сказал он.

«Николай Петрович скончался сегодня», — подтвердила агентству супруга актера Людмила Поргина. Она добавила, что сейчас будет решаться вопрос похорон и прощания.

Караченцов снялся в десятках фильмов, среди них: «Старший сын», «Собака на сене», «Белые росы», «Трест, который лопнул», «Человек с бульвара Капуцинов». На его счету много театральных работ, включая спектакль «Юнона и Авось».

28 февраля 2005 года артист попал в автомобильную аварию, в результате которой получил тяжелейшую черепно-мозговую травму.

Умер Николай Караченцов
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