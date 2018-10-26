Бравшая интервью у Путина телезвезда NBC требует $50 млн

Источник: AP 2018

Американская тележурналистка Мегин Келли, которую уволили с телеканала NBC за расистские комментарии по поводу костюмов на Хэллоуин в эфире программы, потребовала от руководства телеканала $50 млн. Об этом сообщает интернет-издание TMZ.

«Знакомые с ходом переговоров источники сообщили нам, что у Мегин был контракт на 3 года, и истекал он через 1 год и 10 месяцев с момента ее увольнения», — говорится в статье.

По данным источника, годовое жалованье Келли составляло $25 млн. Если телеканал откажется выплатить эти средства, то журналистка подаст иск в суд. Как сообщает Variety, в этом случае интересы Мегин Келли будет представлять знаменитный адвокат из Голливуда Брайан Фридман. В основном он защищает интересы актеров и спортсменов.

Напомним, 23 октября руководство телеканала NBC решило уволить Мегин Келли за расистский, по их мнению, комментарий, отпущенный журналисткой в эфире ее телепередачи.

Обсуждая с гостями костюмы на Хэллоуин, Келли удивилась тому, что использование «блэкфейса» (англ. «черное лицо», гримирование не-чернокожими людьми своих лиц черной краской, чтобы изобразить негра — «Газета.Ru») считается расистским, и «ничего такого в этом нет». Кроме того, Келли отпустила еще несколько подобных ремарок, что вызвало недовольство у многих зрителей и руководства NBC.

Отметим, что «блэкфейс» представляет собой довольно старую часть американской массовой культуры. Корни его растут из буффонад начала XIX века, откуда потом «блэкфейс» оказался в голливудском кинематографе.

Чернокожие актеры не снимались в кино до середины XX века, и их постоянно изображали белые. Обычно загримированные «под негра» персонажи были комичными и выражали различные расистские стереотипы. Борьба с «блэкфейсом» в США была начата афроамериканцами еще во времена Мартина Лютера Кинга, и продолжается до сих пор.

На следующий же день после своих слов Мегин Келли принесла свои извинения в эфире канала, но NBC посчитал «неуместным» свое дальнейшее сотрудничество с журналисткой. При этом представители канала от каких-либо комментариев по поводу этого скандала отказались.

Мегин Келли при этом ранее оказывалась в центре медиаскандала — но как жертва. До NBC она работала на телеканале Fox News, и стала объектом сексуальных домогательств основателя канала Роджера Эйлса, уволенного с должности директора в 2016 году, сообщает ФАН.

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Мегин Келли была в числе обвинительниц Эйлса и не стала вставать на его защиту даже после просьб представителей телеканала. После успешной карьеры на Fox News она ушла на NBC. Эйлс скончался весной 2018 года в возрасте 76 лет.

В России Мегин Келли в основном известна как журналистка, дважды бравшая интервью у президента РФ Владимира Путина. В июне 2017 года Келли модерировала пленарное заседание Петербургского международного экономического форума с участием президента России Владимира Путина. После форума Келли взяла у президента интервью для NBC News.

«Он был душевным за кадром, смеялся, улыбался, шутил», — заявила она в эфире утреннего телешоу Today. Келли также отметила, что президент России предстал обычным человеком, что «само по себе было немного неожиданно» с учетом того, каким его показывают публике в США.

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В марте 2018 года Келли вновь взяла у Владимира Путина интервью. Тогда российский лидер заявил журналистке, что граждане России, обвиненные США во вмешательстве в выборы американского президента 2016 года, «не действовали от имени российских властей и государства».

По словам Путина, Россия никогда не выдаст американской стороне своих граждан, обвиняемых во вмешательстве в выборы президента США. «Никогда. Россия не экстрадирует своих граждан, как и США», — подчеркнул президент РФ. Он также добавил, что американские власти не предоставили никаких сведений и данных о ходе дела Москве — чтобы изучать эту проблему вместе.

После этого Мегин Келли заявила, что у Путина может быть «какой-то компромат на президента США Дональда Трампа», передает НСН, ссылаясь на издание The Hill, с которым беседовала журналистка. В статье сообщается, что Трамп «уважает Путина, но вряд ли российскому лидеру нравится американский коллега».

Келли добавила, что «компромат», который якобы есть у Путина, может быть связан с бизнесом Трампа в России в 1990-х годах, а также по поводу его имущества в США. В мартовском интервью Путин выразил сомнение в том, что Дональд Трамп относится к нему лично с пиететом.