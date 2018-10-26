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13:56 (мск), источник: Известия

Звезда и смерть: памяти Николая Караченцова

Каким мы запомним великого актера.

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На 74-м году жизни в Москве скончался Николай Караченцов. Он умер в реанимации 62-й столичной больницы, где находился после воспаления легких. «Известия» отдают дань памяти знаменитому актеру, кумиру миллионов, знаковой фигуре российской культуры.

Не будем кривить душой — поклонники творчества Караченцова думали о неизбежном постоянно, понимая: не сегодня, так завтра, не завтра — так через год. Ничего не поделаешь: начиная с трагической ночи на 28 февраля 2005 года, когда актер на Мичуринском проспекте попал в аварию за рулем собственного автомобиля, он находился на грани.

Это было страшно. Караченцов — кумир, секс-символ, талантище, идол, всеобщий любимчик. И тут — такое.

Артист гнал что есть силы с дачи в Москву, узнав о смерти своей тещи, был не пристегнут, а потому получил серьезнейшую черепно-мозговую травму. Той же ночью перенес трепанацию черепа и операцию на головном мозге. 26 дней пролежал в коме.

Он выжил, слава богу. Но цена — особенно для актера — была слишком велика. Николай Петрович практически не двигался. Николай Петрович практически не говорил. Николай Петрович поднялся на сцену своего родного театра «Ленком» лишь в мае 2007 года, тяжело больной — но не сломленный.

Он был, без сомнения, велик, а потому обожаем всеми — от мала, как говорится, до велика. Ну, а как иначе, если это именно он сыграл гангстера Урри в «Приключениях Электроника», маркиза Рикардо в «Собаке на сене», лилипута Флима в «Доме, который построил Свифт», Ваську в «Белых росах», старшего лейтенанта Николая Орлова в «Батальоны просят огня», Билли Кинга в «Человеке с бульвара Капуцинов», Даниэля Корбана в «Ловушке для одинокого мужчины»? Как иначе, если именно его — немедленно узнаваемым благодаря характерной хрипотце — голосом говорят герои мультфильмов: Пес в «Псе в сапогах», солдат в «Каше из топора», конь в «Кошке, которая гуляла сама по себе»?

На съемках художественного фильма «Человек с бульвара Капуцинов». В роли Билли Кинга — заслуженный артист РСФСР Николай Караченцов (слева), мистера Ферта — народный артист РСФСР Андрей Миронов (справа) | Источник: РИА "Новости"

Что же до театра, так тут и перечислять устанешь. Он — абсолютно театральный человек, пришел в «Ленком» в 1967 году, да так и остался в нем на всю жизнь. Начал — с ролей в спектаклях Эфроса: «104 страницы про любовь», «Мой бедный Марат», «Снимается кино», «Страх и отчаяние в третьей империи», «Прощай, оружие!». Продолжил — в спектаклях Марка Захарова, сделавшего Николая Петровича одной из главных театральных звезд страны.

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Был Тиль Уленшпигель в постановке «Тиль» по пьесе Григория Горина. Были сразу две роли — главаря рейнджеров и Смерть — в рок-опере композитора Алексея Рыбникова «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты».

Была — и, господи, как это оказалось прекрасно! — роль графа Резанова в другой рок-опере — «Юнона и Авось», ставшей визитной карточкой и «Ленкома», и самого Караченцова.

Авария перечеркнула все.

Стоит отдать должное жене Караченцова — Людмиле Поргиной. Она не отступилась. Проявив недюжинную силу воли, Людмила Андреевна буквально заставила врачей вытащить своего мужа с того света. Менялись клиники, менялись процедуры, менялись страны. Караченцову действительно стало легче. Оставалась даже надежда, пусть мизерная, призрачная, нереальная, что актер сможет вернуться на сцену.

Сегодня легенда ушла. А мы… Мы посмотрим записи фильмов и спектаклей с его участием, чтобы вновь увидеть настоящую звезду во всем ее величии и сиянии. Поверьте, настоящий актер Николай Петрович Караченцов этого заслужил.

Умер Николай Караченцов
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