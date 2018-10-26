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12:16 (мск), источник: Интерфакс

Умер композитор и дирижер Борис Темирканов

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU — Российский дирижер и композитор, главный дирижер симфонического оркестра Кабардино-Балкарской государственной филармонии Борис Темирканов скончался на 82-м году жизни после продолжительной болезни, сообщили агентству «Интерфакс» в пресс-службе Минкультуры Кабардино-Балкарии.

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Источник: РИА "Новости"

Собеседник агентства уточнил, что похороны состоятся на родине артиста — в Кабардино-Балкарии, их дата пока не назначена.

«Сейчас решается вопрос с транспортировкой тела», — отметил он.

Темирканов — народный артист России, лауреат госпремии КБР, старший брат руководителя академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии Юрия Темирканова. Долгое время являлся главным дирижером симфонического оркестра Госфилармонии КБР, председателем Союза композиторов КБР. До 1991 года занимал пост министра культуры КБР.

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