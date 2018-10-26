Умер композитор и дирижер Борис Темирканов
Москва. 26 октября. INTERFAX.RU — Российский дирижер и композитор, главный дирижер симфонического оркестра
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Москва. 26 октября. INTERFAX.RU — Российский дирижер и композитор, главный дирижер симфонического оркестра
Собеседник агентства уточнил, что похороны состоятся на родине артиста — в
«Сейчас решается вопрос с транспортировкой тела», — отметил он.
Темирканов — народный артист России, лауреат госпремии КБР, старший брат руководителя академического симфонического оркестра