ВЦИОМ: россияне одобряют инициативу о присвоении аэропортам имен выдающихся граждан
МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Более половины жителей
МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Более половины жителей
«Инициативу присвоить аэропортам имена выдающихся россиян одобряют 53% жителей городов-миллионников», — говорится в сообщении центра.
Также положительно к проведению конкурса относятся жители крупных городов (50%) и жители сел (48%). «Реже всего в поддержку инициативы выступают жители Москвы и
«При этом 39% опрошенных отмечают, что необязательно присваивать аэропорту имя земляка, можно назвать в честь значимого человека на уровне всей страны (61% от этого количества среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга)», — говорится в сообщении.
Чаще всего, согласно итогам опроса, аэропортам хотят присвоить имена военных (34%) и ученых (33%), 24% участников опроса считают, что аэропорты нужно назвать в честь деятелей культуры и искусства, 17% респондентов отмечают, что лучше дать аэропортам имена работников социальной сферы, 11% предпочтут дать имена выдающихся рабочих.
Инициативный опрос ВЦИОМ был проведен 21 октября 2018 года в 37 регионах, которые будут охвачены проектом «Великие имена России». В опросе принимали участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью, объем выборки составил 968 респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,2%.
«Великие имена России»
Целью проекта «Великие имена России» является сохранение исторической памяти и духовных традиций, создание
В качестве имен для присвоения аэропортам могут быть предложены имена выдающихся россиян, внесших значимый вклад в развитие и становление страны, в том числе получивших мировое признание. Их деятельность может быть связана с литературными, музыкальными, художественными и другими культурными достижениями, научными и географическими открытиями, военными победами, общественными, государственными и политическими преобразованиями, промышленным и экономическим развитием страны. Приоритетным критерием выдвижения имен претендентов должна быть историческая связь с данной территорией.
Региональные общественные палаты с 11 октября до 21 октября формировали свои списки
Инициаторы проекта — Российское историческое общество, Общество русской словесности, Русское географическое общество, Российское