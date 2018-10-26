ВЦИОМ: россияне одобряют инициативу о присвоении аэропортам имен выдающихся граждан

Источник: РИА "Новости"

«Инициативу присвоить аэропортам имена выдающихся россиян одобряют 53% жителей городов-миллионников», — говорится в сообщении центра.

Также положительно к проведению конкурса относятся жители крупных городов (50%) и жители сел (48%). «Реже всего в поддержку инициативы выступают жители Москвы и Санкт-Петербурга (44%)», — отмечается в сообщении.

Согласно результатам опроса ВЦИОМ, 51% респондентов хотели бы, чтобы аэропорту в их регионе было присвоено имя выдающегося россиянина, из них каждый второй считает, что лучше присвоить аэропорту имя земляка, известного человека из региона.

«При этом 39% опрошенных отмечают, что необязательно присваивать аэропорту имя земляка, можно назвать в честь значимого человека на уровне всей страны (61% от этого количества среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга)», — говорится в сообщении.

Чаще всего, согласно итогам опроса, аэропортам хотят присвоить имена военных (34%) и ученых (33%), 24% участников опроса считают, что аэропорты нужно назвать в честь деятелей культуры и искусства, 17% респондентов отмечают, что лучше дать аэропортам имена работников социальной сферы, 11% предпочтут дать имена выдающихся рабочих.

Инициативный опрос ВЦИОМ был проведен 21 октября 2018 года в 37 регионах, которые будут охвачены проектом «Великие имена России». В опросе принимали участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью, объем выборки составил 968 респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,2%.

«Великие имена России»

Целью проекта «Великие имена России» является сохранение исторической памяти и духовных традиций, создание культурно-исторического брендинга территорий для регионов и России в целом. Проект будет реализован в формате общенационального конкурса, что позволит обеспечить максимальный охват населения и учесть всю палитру мнений. В результате люди сами с помощью голосования определят, чьи имена достойны украсить фасады 47 российских аэропортов.

В качестве имен для присвоения аэропортам могут быть предложены имена выдающихся россиян, внесших значимый вклад в развитие и становление страны, в том числе получивших мировое признание. Их деятельность может быть связана с литературными, музыкальными, художественными и другими культурными достижениями, научными и географическими открытиями, военными победами, общественными, государственными и политическими преобразованиями, промышленным и экономическим развитием страны. Приоритетным критерием выдвижения имен претендентов должна быть историческая связь с данной территорией.

Региональные общественные палаты с 11 октября до 21 октября формировали свои списки имен-претендентов, теперь до 28 октября жители регионов смогут предложить свой вариант имени через специально созданный сайт или по телефону горячей линии, после чего к 7 ноября будет сформирован шорт-лист имен. С 8 ноября по 30 ноября будет проходить общенародное голосование по принципу «один голос — один аэропорт — одно имя», итоги будут подведены 5 декабря.