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13:25 (мск), источник: BBC News Русская служба

Ученые предлагают вмонтировать в пожарную сигнализацию голос мамы. Зачем?

Американские ученые пришли к выводу, что вмонтированный в пожарную сигнализацию голос мамы может спасти жизнь детей при пожаре.

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Источник: GETTY IMAGES

Исследование, опубликованное в журнале Pediatrics, показало, что дети просыпаются быстрее, если вместе с сигнализацией слышат материнский голос.

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Эти лишние секунды при пожаре могут спасти жизнь людям, пытающимся выбраться из горящего здания.

В исследовании, проведенном учеными Общенациональной детской больницы штата Огайо, приняли участие 176 детей в возрасте от пяти до 12 лет. Их будили записью материнского голоса, который призывал их проснуться. Затем ученые сравнили результаты этого эксперимента со скоростью пробуждения детей при звуке обычной пожарной сигнализации.

Обычная пожарная сигнализация разбудила лишь половину детей. Однако когда срабатывала сигнализация с голосом матери, просыпалось девять из десяти детей.

Пожарные советуют периодически проверять, работает ли пожарная сигнализация | Источник: GETTY IMAGES

Эксперименты проводились в лаборатории сна, и пожарную сигнализацию включали, когда дети находились в самой глубокой фазе сна. Ученые также подтвердили, что дети с трудом просыпаются от звуков, потому что они спят крепче, чем взрослые.

Сам факт, что мы нашли способ быстрее разбудить детей при пожаре, может спасти их жизни.
Марк Сплейнгард
один из исследователей

Теперь ученые хотят проверить, исключительно ли голос мамы способен более эффективно разбудить ребенка, или другие голоса тоже подойдут. Новый тип сигнализации будет также опробован на взрослых.

Пожарные признают положительные стороны выводов ученых, но напоминают, что обычные противопожарные системы заслуживают полного доверия.

«Не стоит беспокоиться об эффективности традиционных систем пожарной сигнализации. Они спасают жизнь людей. Главное — иметь такую систему. Тогда в случае пожара, если даже дети спят, их могут разбудить родители или другие взрослые», — заявил Рик Хилтон из Национального совета пожарных в Великобритании.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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