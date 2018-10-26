Ученые нашли «поющий» вулкан
Его звуки похожи на скрип медленно открывающейся двери.
Его звуки похожи на скрип медленно открывающейся двери.
Вулкан Котопахи в Эквадоре начал издавать отчетливое громыхание, похожее на музыку. Ученые уверены, что эти звуки помогут им в наблюдениях за вулканами и в прогнозировании извержений.
Котопахи — вторая по высоте вершина Эквадора. Он входит в число самых высоких активных вулканов планеты. Последнее извержение вулкана случилось в 2015 году после 140-летнего перерыва. Во время извержения кратер вулкана был разрушен.
Спустя год приборы стали фиксировать во вновь сформировавшемся кратере специфические звуки.
Если сделать звуки слышимыми, они будут похожи на скрип медленно открывающейся двери. Ученые также сравнивают их с низкочастотными звуками органа.
Исследователи назвали «пение» вулкана испанским словом «торнильос» (винты), поскольку рисунок звуковых волн похож на резьбу на винтах. Звук фиксируется приблизительно раз в сутки, он продолжается 90 секунд.
Ученые не знают, почему «поет» Котопахи, но каждая «песня» сопровождается выделением вулканического газа.
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