Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ рассказали о последних словах Караченцова перед кончиной
Ад на дорогах Туапсе: машины смыло потоком воды (видео)
Екатерина Климова показала, как выглядела в детстве
Знаменитый врач объяснил, почему нельзя пить 2 литра в день
Потайные двери в интерьере: 8 идей
Русскую православную церковь поддержали турки Они пытаются оспорить решение Константинопольского патриархата через суд
Тимошенко рассказала, что ждет Донбасс, если она победит
Путин предупредил США, Францию и Британию
Смертельно больные Сенчукова и Рыбин покинули РФ и высказались
В Турции зверски избили россиянку: она в коме
«Спартак» в первом матче без Карреры отстоял ничью в ЛЕ
Он несчастен в «Коламбусе». Бобровский уже не против обмена
В ГД внесли проект, касающийся счетчиков коммунальных услуг
Реакция Киева на ответ ЕС по спору в Азовском море
Перед смертью Караченцов хотел видеть называвшуюся его любовницей
Михалкова рассказала о своей тяжелой болезни - СМИ
Аллегрова отсудила 14 миллионов за несуществующий особняк
Как сносят Ховринскую больницу: фотогалерея
Фоторепортажи
10Как живет самый густонаселенный остров на самом большом озере
11Лучшие фото звезд
13:27 (мск), источник: Mail Новости

Ученые нашли «поющий» вулкан

Его звуки похожи на скрип медленно открывающейся двери.

Наверх

Вулкан Котопахи в Эквадоре начал издавать отчетливое громыхание, похожее на музыку. Ученые уверены, что эти звуки помогут им в наблюдениях за вулканами и в прогнозировании извержений.

Котопахи — вторая по высоте вершина Эквадора. Он входит в число самых высоких активных вулканов планеты. Последнее извержение вулкана случилось в 2015 году после 140-летнего перерыва. Во время извержения кратер вулкана был разрушен.

Во время загрузки произошла ошибка.

Спустя год приборы стали фиксировать во вновь сформировавшемся кратере специфические звуки.

Эти колебания настолько низкие, что человеческое ухо не может их уловить.

Если сделать звуки слышимыми, они будут похожи на скрип медленно открывающейся двери. Ученые также сравнивают их с низкочастотными звуками органа.

Исследователи назвали «пение» вулкана испанским словом «торнильос» (винты), поскольку рисунок звуковых волн похож на резьбу на винтах. Звук фиксируется приблизительно раз в сутки, он продолжается 90 секунд.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ученые не знают, почему «поет» Котопахи, но каждая «песня» сопровождается выделением вулканического газа.

Читайте также:

Звезда и смерть: памяти Николая Караченцова
Топилин назвал источник сведений о беспрецедентном росте зарплат
Выброшенные на берег «куски пластика» оказались яйцами скатов
Ведущие мировые державы бьются за 13 подводных вулканов
ВЦИОМ: россияне одобряют инициативу «Великие имена России»
Первый зампрокурора Башкирии задержан при попытке бегства из РФ
Спорт
«Спартак» в первом матче без Карреры отстоял ничью в ЛЕ Красно-белые имеют в активе всего два очка. Чтобы продолжить борьбу за выход из группы, им необходимо одерживать победы в оставшихся двух играх из трех
Hi-Tech
Гавайи начали уходить под воду: пропал целый остров (фото со спутников) Его смыло штормом.
Авто
В России рухнул еще один мост (на этот раз все серьезно) Очередное обрушение моста произошло в Приморье на трассе Владивосток — Арсеньев в районе села Осиновка
Кино
«Слезы душат»: Пугачева, Гафт и другие скорбят о Караченцове Коллеги и друзья отреагировали на смерть актера, ушедшего на 74-м году жизни
Недвижимость
Петербуржец внезапно обнаружил в своей квартире рельсы
Законно ли строить жилой дом в СНТ?
Умные дома разоряют россиян и портят им жизнь
Ховринскую больницу в Москве снесут к концу февраля
Дети
Женщина родила 44 ребенка от одного мужчины, но растит их без него Мариам Набатанзи Бабирье из Уганды мечтала о большой семье (фото)
Леди
В гостях: как выглядит новый дом 56-летней Розы Сябитовой Популярная ведущая завершила долгосрочную стройку своего «родового гнезда» в Подмосковье и показала некоторые детали своей новой и пока не обжитой недвижимости.
Все о ремонте
7 очень популярных предметов для дома, которые на самом деле бесполезны
Как разместить розетки и выключатели в санузле
Блеск, гламур и много света: квартира в США
Маленький кирпичный дом с кухней-гостиной и камином (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь