Патриарх Кирилл: смирение верующего человека несовместимо с критикой других людей

Источник: Агентство «Москва»

«Смирение, в правильном его понимании, является сердцевиной христианской жизни. Но не может быть смирения, когда мы осуждаем другого, ведь в этом осуждении мы себя ставим выше другого человека, смотрим на него сверху вниз. Но о каком смирении в таком случае может идти речь?» — сказал он.

Предстоятель Русской православной церкви отметил, что руководящие лица нередко должны принять решение о наказании своих сотрудников.

«Очень важно, чтобы такое, присущее начальственной должности, деяние никогда не сочеталось с осуждением. Нужно знать, что из себя представляет человек, знать его мысли и поступки, но это знание не должно приводить к осуждению, а только к разумному выводу, что нужно делать», — подчеркнул патриарх Кирилл.