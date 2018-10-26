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13:31 (мск), источник: ТАСС

Патриарх Кирилл: смирение верующего человека несовместимо с критикой других людей

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Верующий человек не должен осуждать или критиковать окружающих, поскольку это несовместимо с идеалом православного смирения, сказал в пятницу Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе божественной литургии в Новодевичьем монастыре по случаю 370-летия принесения чудотворной Иверской иконы Божией Матери в Москву.

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Источник: Агентство «Москва»

«Смирение, в правильном его понимании, является сердцевиной христианской жизни. Но не может быть смирения, когда мы осуждаем другого, ведь в этом осуждении мы себя ставим выше другого человека, смотрим на него сверху вниз. Но о каком смирении в таком случае может идти речь?» — сказал он.

Предстоятель Русской православной церкви отметил, что руководящие лица нередко должны принять решение о наказании своих сотрудников.

«Очень важно, чтобы такое, присущее начальственной должности, деяние никогда не сочеталось с осуждением. Нужно знать, что из себя представляет человек, знать его мысли и поступки, но это знание не должно приводить к осуждению, а только к разумному выводу, что нужно делать», — подчеркнул патриарх Кирилл.

Он призвал всех верующих поставить свою внутреннюю преграду осуждению других людей, поскольку «в этом качестве всегда присутствуют злословие и надменность».

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